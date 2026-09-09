Las zonas donde se ha sentido el nuevo terremoto en Gran Canaria: es el mayor de la serie sísmica

Un terremoto de magnitud 2,8 se ha registrado este miércoles en Agaete, Gran Canaria, y ha sido sentido por vecinos de varios municipios del norte de la Isla. El movimiento es, hasta ahora, el mayor de la serie sísmica que comenzó el pasado 3 de septiembre en esta zona, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El seísmo se produjo a las 09.05 horas de Canarias —08.05 UTC— al sureste de Agaete, a una profundidad de siete kilómetros. El IGN sitúa su epicentro en las coordenadas 28,0943 grados norte y 15,6831 grados oeste.
Hasta este miércoles, el terremoto de mayor magnitud de este episodio había sido el registrado el lunes, 7 de septiembre, al sur de Agaete. Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 2,3 mbLg y se produjo a unos tres kilómetros de profundidad. También fue percibido por la población.
¿Dónde se ha sentido el terremoto?
La información macrosísmica recopilada tras el terremoto muestra que el movimiento fue percibido principalmente en Agaete y Gáldar, aunque también llegaron avisos desde otros puntos del norte de Gran Canaria.
Según los datos facilitados por el IGN, alcanzó intensidad III en Agaete, la urbanización El Palmeral y la urbanización La Suerte.
También fue sentido con intensidad II-III en Piso Firme, en Gáldar, y en el Puerto de las Nieves, en Agaete.
Con intensidad II se notificó en El Escobonal, en Teror; Gáldar; Los Quintanas y Piso Firme, también en Gáldar, y San Blas, en Santa María de Guía de Gran Canaria.
La intensidad macrosísmica no mide la energía liberada por un terremoto, sino cómo se percibe y qué efectos produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo seísmo puede presentar distintas intensidades según la población desde la que se comunique.
El mayor terremoto de la seri
El nuevo movimiento se enmarca en la pequeña serie sísmica de baja magnitud detectada en Agaete desde el 3 de septiembre.
En su primera comunicación sobre este episodio, el IGN informó de 36 terremotos identificados automáticamente, de los cuales 12 habían podido localizarse en ese momento. Desde entonces, la actividad ha continuado.
El 6 de septiembre, por ejemplo, el organismo localizó movimientos de magnitud 1,0 y 1,4 al suroeste y sureste de Agaete. Este último fue sentido con intensidad II. Un día después se registró el terremoto de magnitud 2,3 que hasta ahora encabezaba la serie.
El movimiento de este miércoles, con magnitud 2,8, eleva por tanto el máximo registrado durante el episodio actual.
Agaete ya registró actividad sísmica en 2025
La actividad sísmica en esta zona no es inédita. El IGN ya registró numerosos terremotos en el entorno de Agaete durante 2025.
Uno de los más destacados ocurrió el 30 de octubre de 2025, cuando un terremoto de magnitud 2,9 se produjo al sur del municipio, también a siete kilómetros de profundidad. Aquel movimiento alcanzó intensidad máxima III-IV y fue ampliamente sentido en Agaete y localidades próximas.
El IGN recuerda que los parámetros de los terremotos recientes están sujetos a revisión conforme avanza el análisis de las señales. Por ahora, el organismo mantiene catalogados los movimientos registrados en el entorno de Agaete sin vincular esta serie a un escenario de mayor peligrosidad.