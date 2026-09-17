‘Pily’, conductora, harta de lo que vive a diario en el carril de salida de TF-1 por Añaza: “Haces la cola como la hago yo”

Un vídeo publicado en TikTok por @Kapsalita (Pily) ha puesto el foco en una situación habitual para muchos conductores de la TF-1 a la altura de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife: vehículos que avanzan por los carriles principales y se incorporan al carril de desaceleración cuando ya están próximos al desvío, adelantando así a quienes llevan tiempo esperando.
La escena se produce especialmente cuando la circulación es intensa y se forma una retención en el carril de desaceleración de Añaza. Mientras unos conductores acceden al carril desde su inicio y soportan la cola, otros continúan avanzando para intentar incorporarse metros después.
“Un día sí y al otro también”, resume Pily en el vídeo compartido en TikTok.
Su mensaje se dirige precisamente a quienes esperan encontrar un hueco en los últimos metros. “Haces la cola como la hago yo”, sentencia la conductora, que diferencia esta situación de aquella en la que otro vehículo necesita incorporarse correctamente a la circulación.
Qué dice la normativa sobre los carriles de desaceleración
Más allá del debate generado entre conductores, el Reglamento General de Circulación establece expresamente cómo debe actuarse para abandonar una autopista o autovía.
El artículo 77 señala que los conductores deben circular “con suficiente antelación” por el carril más próximo a la salida y entrar lo antes posible en el carril de deceleración, cuando exista.
Es decir, la normativa no plantea el carril de desaceleración como un espacio al que acceder únicamente cuando la salida ya está próxima, sino que exige prepararse para abandonar la vía con antelación.
Además, cualquier conductor que quiera cambiar de carril debe respetar la prioridad de los vehículos que ya circulan por el carril que pretende ocupar. Así lo establece el artículo 74.2 del mismo reglamento.
Por tanto, el hecho de accionar el intermitente para entrar en el carril de desaceleración no concede prioridad automáticamente sobre los vehículos que ya circulan por él.
Esto tampoco significa que un conductor pueda cerrar deliberadamente el paso generando una situación peligrosa. El Reglamento General de Circulación obliga a todos los usuarios a actuar con diligencia y precaución y a no poner en peligro al resto de personas que utilizan la vía.