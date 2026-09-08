El tiempo en Canarias este martes: alerta por incendios, calima y casi 40 grados en varias zonas

El tiempo en las Islas estará marcado este martes, 8 de septiembre de 2026, por una clara subida de las temperaturas y la presencia de calima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos con nubes bajas en el norte del Archipiélago e intervalos de evolución en zonas del interior durante las horas centrales de la jornada. Los termómetros experimentarán un ascenso acusado, especialmente en cotas altas y medianías de la provincia de Las Palmas, donde se podrán alcanzar los 40 grados de forma puntual.
La provincia de Santa Cruz de Tenerife registrará una máxima de 32 grados en la Isla de Tenerife y una mínima de 16 grados en la Isla de El Hierro. El viento soplará del alisio moderado, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el sureste, noroeste, medianías y cumbres, perdiendo intensidad al final del día. En la Isla de Gran Canaria, las máximas se situarán entre los 32 y 34 grados en medianías del norte, llegarán a los 36 grados en la cuenca de Tejeda y subirán hasta los 38 grados en vertientes del oeste, sur y este. Las mínimas nocturnas apenas descenderán de los 26 a 28 grados. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura predominará el cielo poco nuboso con polvo en suspensión.
El Gobierno decreta la alerta por riesgo de incendios
Ante esta intensificación del episodio cálido y la drástica bajada de la humedad relativa por debajo del 30%, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha elevado la alerta por riesgo de incendios forestales a partir de las 10:00 horas de este martes. La medida afecta a las islas de Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma. En Gran Canaria, la alerta se aplica por encima de los 600 metros de altitud en la vertiente norte y desde los 400 metros en las vertientes oeste, sur y este.
Las condiciones meteorológicas con vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y baja recuperación nocturna incrementan la disponibilidad del combustible vegetal. En la Isla de La Palma se prevén hasta 35 grados en la Caldera de Taburiente y 34 grados en las cumbres Nueva y Vieja. En la Isla de La Gomera, las medianías del sur podrán alcanzar los 37 grados, mientras que en la Isla de El Hierro las máximas superarán los 35 grados en cumbres y zonas del sur.
Restricciones de Grado 1 en la Isla de Tenerife
Como consecuencia del aviso autonómico, el Cabildo de Tenerife activará las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en toda la Isla. La resolución prohíbe realizar quemas de restos agrícolas o forestales, hacer fuego en espacios exteriores, utilizar material pirotécnico, fumar en zonas forestales y emplear maquinaria que genere chispas, como equipos de soldadura o desbrozadoras.
Las restricciones de Grado 1 no conllevan el cierre general de los espacios naturales. Se mantiene permitido el tránsito por senderos, la circulación de vehículos por pistas forestales, el uso de áreas recreativas públicas y el acceso a los miradores. La Dirección General de Emergencias insiste en extremar las precauciones en los montes y pide a la población contactar de inmediato con el 112 ante cualquier indicio de incendio.