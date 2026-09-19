Torres reafirma su apoyo a una recuperación “absoluta” de La Palma: “Seguimos al lado de las palmeras y los palmeros”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han reafirmado este sábado el compromiso de sus respectivos gobiernos con la recuperación de La Palma, justo cuando se cumplen cinco años del inicio de la erupción volcánica que transformó el Valle de Aridane.
El volcán comenzó su actividad el 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso. La erupción se prolongó durante 85 días y ocho horas, hasta darse por finalizada el 13 de diciembre de ese año, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Torres: “Seguimos con La Palma”
Torres ha asegurado que el Gobierno de España continúa trabajando y concentrando “el máximo de los esfuerzos” para conseguir que la recuperación de la Isla sea “absoluta”. El ministro ocupa actualmente la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática.
“Hace cinco años, cuando el mundo entero ponía el foco en La Palma por la erupción volcánica, lo que realmente se descubrió ante los ojos de todos fue la naturaleza de un pueblo resistente, noble, luchador y con coraje”, ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.
El ex presidente canario también ha recordado a quienes perdieron sus viviendas y parte de su entorno durante la emergencia.
“Hay personas que perdieron sus casas, sus calles, sus plazas y sus recuerdos”, ha manifestado Torres, quien considera que se trata de pérdidas “imposibles de compensar”.
El ministro ha defendido además la respuesta conjunta de las administraciones durante la emergencia y ha destacado la cooperación institucional mantenida entonces pese a que los gobiernos estaban dirigidos por formaciones políticas diferentes.
“Prevaleció la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones”, ha afirmado, antes de sostener que ese modelo de actuación debería repetirse ante futuras crisis.
Torres ha cerrado su mensaje insistiendo en que el Ejecutivo central seguirá trabajando por la Isla: “Seguimos con La Palma. Seguimos al lado de las palmeras y los palmeros”.
El Consejo de Ministros aprobó además el pasado 8 de septiembre nuevas medidas vinculadas a la recuperación, entre ellas una reducción del 60% del IRPF para los residentes de La Palma durante 2026 y la posibilidad de que Canarias destine 100 millones de euros del superávit de 2025 al sector primario de la Isla.
Clavijo promete mantener el apoyo del Gobierno de Canarias
Por su parte, Fernando Clavijo ha afirmado que el Gobierno de Canarias “siempre ha estado al lado de las instituciones palmeras y de sus gentes” y que continuará haciéndolo hasta que la recuperación “total” sea una realidad. El dirigente nacionalista continúa ejerciendo como presidente del Ejecutivo autonómico.
Clavijo ha recordado que la erupción evidenció nuevamente la condición volcánica de Canarias y las consecuencias que estos fenómenos pueden tener para la población.
Hace cinco años, ha señalado, “La Palma nos recordó con toda crudeza que vivimos en un territorio volcánico que tiene sus propias reglas”.
El presidente canario ha puesto también el foco en la respuesta de la población de la Isla, que, según ha expresado, reaccionó “con serenidad y generosidad” ante una erupción que destruyó viviendas y medios de vida.
Clavijo considera que aquella emergencia dejó además una lección para las administraciones públicas: no solo trabajar para recuperar lo perdido, sino mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante futuras situaciones de este tipo.
“A las administraciones nos puso a trabajar no solo para devolverle a los vecinos y vecinas lo que el volcán les arrebató sino para que no olvidemos la importancia de estar preparados y actuar con celeridad”, ha señalado.
Cinco años después, ambos gobiernos mantienen que la recuperación de La Palma continúa siendo una tarea abierta y han utilizado el aniversario para reiterar su compromiso con las personas y territorios afectados.