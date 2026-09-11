La ULL busca profesionales para cubrir 36 plazas: requisitos y cómo solicitarlas

La Universidad de La Laguna (ULL) ha abierto dos convocatorias para cubrir un total de 36 plazas de profesor asociado. De ellas, 26 están dirigidas a profesionales de diferentes ámbitos que trabajan fuera de la Universidad, mientras que otras 10 están reservadas a profesionales sanitarios en activo que cumplen condiciones específicas.
Ambos procesos aparecen publicados este viernes, 11 de septiembre de 2026, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y establecen un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación para presentar las solicitudes.
La principal convocatoria reúne 26 plazas de profesor asociado en áreas como Periodismo, Enfermería, Ingeniería, Psicología, Economía, Derecho, Farmacología, Bellas Artes o Fisioterapia, entre otras.
Se trata de una convocatoria abierta a profesionales externos a la Universidad de La Laguna, aunque no puede presentarse cualquier persona. Los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos para cada puesto y acreditar experiencia profesional previa.
Quién puede optar a las primeras 26 plazas
Para acceder a estas 26 plazas de la ULL, uno de los requisitos fundamentales es disponer de una titulación universitaria oficial y ejercer una actividad profesional remunerada fuera del ámbito académico e investigador universitario.
La convocatoria exige acreditar al menos dos años de actividad profesional. Precisamente, la figura de profesor asociado está concebida para incorporar a la docencia universitaria la experiencia de especialistas que desarrollan su trabajo habitual fuera de la Universidad.
Entre las áreas incluidas figuran Periodismo, Enfermería, Fisioterapia, Psicobiología, Ciencia Política, Filosofía del Derecho, Economía Financiera y Contabilidad, Farmacología, Toxicología, Música, Bellas Artes, Filología e Ingeniería, entre otras.
Los candidatos deberán aportar la documentación necesaria para justificar tanto la titulación como su experiencia y los méritos que quieran hacer valer durante el proceso de selección.
Otras 10 plazas para sanitarios en activo
La segunda convocatoria publicada por la ULL suma 10 plazas de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud, pero sus condiciones de acceso son mucho más específicas.
En este caso, los aspirantes deben ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario en el centro, servicio, unidad y turno al que esté vinculada la plaza. También deben permanecer en servicio activo durante el tiempo que mantengan su relación contractual con la Universidad.
Las 10 plazas corresponden a especialidades de Medicina y Cirugía y están vinculadas a centros hospitalarios de Tenerife. En los anexos figuran puestos relacionados con Neurología, Nefrología, Neumología, Cirugía General y Aparato Digestivo, Neurocirugía y Cirugía Torácica, entre otras áreas.
Para las plazas correspondientes a Atención Primaria, la convocatoria precisa además que únicamente pueden concurrir profesionales que trabajen en centros que tengan convenio con la Universidad de La Laguna.
Por tanto, estas 10 plazas no constituyen una convocatoria abierta a cualquier sanitario de Canarias. Cada aspirante debe ocupar el puesto asistencial requerido para la plaza concreta.
Cómo solicitar las plazas de la ULL
Las dos convocatorias establecen un plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el BOC.
Las solicitudes deben tramitarse electrónicamente a través de la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Es necesario presentar una solicitud por cada plaza a la que se quiera optar.
En el caso de las plazas de Ciencias de la Salud, los aspirantes deben aportar además un certificado actualizado de la Gerencia correspondiente del Servicio Canario de la Salud (SCS). El documento debe acreditar que están en servicio activo y especificar el centro, unidad, especialidad, jornada y horario de trabajo.
Las bases fijan unos derechos de examen de 15 euros por cada plaza solicitada. En la convocatoria sanitaria, no realizar el pago dentro del plazo constituye un defecto no subsanable.
En estas plazas sanitarias, el contrato será temporal y a tiempo parcial. La dedicación incluye tres horas semanales de docencia y otras tres de tutoría o asistencia al alumnado, compatibilizadas con la actividad asistencial.
La firma de estos contratos podrá realizarse a partir del 1 de octubre de 2026, según establece la resolución.