Cuatro detenidos, más de 20 kilos de droga y dos asociaciones cannábicas precintadas en Adeje

Una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas se ha saldado con cuatro personas detenidas, más de 20 kilos de marihuana y hachís intervenidos y el precinto judicial de dos asociaciones cannábicas durante seis meses. La actuación también ha permitido incautar más de 50.000 euros en efectivo y más de 2.000 libras esterlinas.
Entre las sustancias intervenidas figuran casi 14 kilos de marihuana y más de siete kilos de hachís, además de diferentes preparados derivados del cannabis, como concentrados de rosin, cigarrillos ya confeccionados y productos comestibles que contienen THC.
El balance incluye una importante cantidad de dinero en efectivo, así como diversos productos elaborados con tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis.
Dos asociaciones cannábicas precintadas durante seis meses
Una de las principales medidas adoptadas en esta operación es el precinto judicial de dos asociaciones cannábicas por un periodo de seis meses. La intervención también ha permitido localizar numerosos productos derivados del cannabis, algunos de ellos preparados para su consumo.
La investigación continúa y podría haber más detenciones
La operación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones durante los próximos días, por lo que el número de arrestados podría aumentar. Por el momento, el balance confirmado es de cuatro detenidos y dos asociaciones cannábicas precintadas judicialmente durante seis meses.