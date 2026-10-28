Eurocup | La Laguna Tenerife-Reyer Venezia

La quinta jornada de la Eurocup de baloncesto dejará un duelo por todo lo alto entre La Laguna Tenerife y Reyer Venezia, los dos equipos que más en forma del grupo B. Los de Jaka Lakovic llegan en un gran estado de forma tras las contundentes victorias firmadas tanto en Europa como en Liga Endesa, donde han impuesto su dominio y han vencido 94-104 a Skyliners Frankfurt y 106-76 a Monbus Obradoiro, respectivamente, en partidos que han dejado marcas históricas para los aurinegros.
Primer cuarto
La Laguna Tenerife y Venezia protagonizaron un buen primer cuarto, con los italianos muy acertados desde el triple.
Los canaristas se vieron con un buen rival, necesitando mejorar su defensa (24-25).
Segundo cuarto
Doornekamp cometió su segunda falta muy pronto pero La Laguna Tenerife logró tomar una primera renta en esta manga (32-27).
A ritmo de Fitipaldo las cosas funcionaban (42-37) en un partido que era muy entretenido e interesante para el espectador.
Al descanso se llegó con 48-41.
Tercer cuarto
La Laguna Tenerife se vio sorprendida (55-52) hasta que Lakovic ajustó a los suyos en defensa (60-54).
Con el 63-64 los italianos dieron un susto al Canarias, que practicaba peor baloncesto, con menos acierto, pese a tener buenos tiros.
Al final de esta manga se llegó con 65-66. Venezia había metido 25 tantos por solo 17 de La Laguna Tenerife.