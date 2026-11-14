Abran paso al cine breve

El Festival de Cortos de La Orotava alcanza su vigesimoprimera edición como una de las citas de referencia del audiovisual en Canarias. Este viernes y hoy sábado está celebrando sus jornadas principales, marcadas por el regreso a sus orígenes, con la Casa de la Cultura San Agustín como escenario de las proyecciones y galas de la Sección Oficial, y por el comienzo de una nueva etapa con la dirección de Alejandra Ojeda.
VÍNCULO
El Hotel Las Águilas, en Puerto de la Cruz, fue este viernes escenario de un encuentro en el que participaron representantes de la organización y de las instituciones colaboradoras. Alejandra Ojeda expresó la ilusión con la que afronta esta nueva responsabilidad, especialmente por el vínculo personal y profesional que mantiene con el certamen: “El proyecto nos vio nacer en esta profesión. Muchos de los que estamos hoy aquí fuimos los jóvenes del festival, los que aprendíamos y crecíamos tras cada edición”.
Uno de los aspectos más significativos de este año es la recuperación de la Casa de la Cultura San Agustín como sede principal, un regreso que busca reencontrar al festival con el ambiente que lo ha caracterizado desde sus comienzos. “Queremos que el festival vuelva a latir en el centro, que el público respire cine paseando por las calles y recuperar esa atmósfera única que nos distingue”, explicó.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, destacó la capacidad del certamen para mantenerse. “Después de 21 años, el festival de cortos sigue estando vivo. Hemos pasado por pandemias y crisis, pero hoy está perfectamente consolidado y reconocido”, afirmó.
El director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, destacó la presencia del talento local en el Festival de Cortos de La Orotava: “La participación de directores canarios y de trabajos rodados en las Islas convierte a la Sección Canaria en una ventana para mostrar la creatividad audiovisual del Archipiélago”.
Alejandra Ojeda: “Queremos que el festival vuelva a latir en el centro, que el público respire cine paseando por las calles y recuperar esa atmósfera única que nos distingue”
Con la actriz Cayetana Guillén Cuervo como madrina del festival, la sesión de ayer contemplaba la proyección de los cortos Los murciélagos han abandonado el campanario, de Alfonso Bernal y Manuel Bernal; Tenéis que verlo, de Nacho Solana; Sonrisa de mierda, de Alex Gargot; Qué putas rusas, de Martín Nieto; Pez al agua, de Cándida Asencio; BOX 3, de Sara Sálamo; MOHO, de Diego H. Katarniuk Di Costanzo, e In Memoriam, de Teresa Bellón y César F. Calvillo.
Esta noche (20.30 horas) será el turno de Gamberra, de Marine Auclair March; Señuelo, de Martha G. Ayerbe; Perros muerden, de Eva Vázquez de Reoyo; Tsunami, de María Pulido; Plenitud, de Mónica Miranda Anguita; Cara de Cona, de Guillermo de Oliveira, y Más suerte que Zelenski, de Javier Fesser.
La jornada incluye la gala de clausura y la entrega de premios de esta vigesimoprimera edición. El humorista tinerfeño Darío López es el encargado de conducir ambas noches, en las que el público disfruta de una selección de las obras que compiten en la Sección Oficial. Las últimas entradas disponibles pueden adquirirse en la web www.festivalcortosorotava.com.