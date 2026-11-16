Christopher Lambert arrasa en redes tras su visita a Tenerife: más de 3 millones de visualizaciones en 12 horas

La visita de Christopher Lambert a Tenerife para participar en el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera ha provocado un fenómeno viral en redes sociales. El vídeo compartido por la organización sobre la presencia del protagonista de Los inmortales en La Laguna ha superado los tres millones de reproducciones en Instagram en menos de 12 horas, con miles de reacciones de usuarios de diferentes países.
Según los datos facilitados por el festival, la publicación ha acumulado más de 54.700 ‘me gusta’, 2.200 comentarios, 1.700 veces compartida y más de 17.000 envíos durante sus primeras horas de difusión. Unas cifras que continúan aumentando y que han llevado el nombre de Isla Calavera mucho más allá de Canarias.
La repercusión también se ha trasladado a Facebook, donde el contenido superó las 13.000 visualizaciones y sumó cerca de 300 interacciones durante el mismo periodo.
El vídeo de Christopher Lambert llega a Francia, España y Brasil
El alcance de la publicación ha tenido consecuencias directas en las redes sociales del Festival Isla Calavera, cuya cuenta de Instagram pasó de 8.000 a 9.400 seguidores en menos de 12 horas.
La organización espera alcanzar los 10.000 seguidores a lo largo de esta semana, impulsada por el interés que ha despertado la visita del intérprete.
En conjunto, las visualizaciones orgánicas han superado los 3,8 millones, según los datos comunicados por el certamen. Esta cifra corresponde al alcance conseguido sin recurrir a anuncios de pago.
La mayor parte de las visualizaciones procede de Francia, España y Brasil, lo que refleja la dimensión internacional alcanzada por el contenido difundido desde Tenerife.
La visita de Lambert ha sido uno de los momentos destacados de la décima edición del festival, celebrada entre el 6 y el 15 de noviembre en La Laguna.
Christopher Lambert emociona al público del Teatro Leal
El actor participó el pasado sábado, 14 de noviembre, en una sesión especial de Los inmortales, la película dirigida por Russell Mulcahy en 1986, que este año cumple cuatro décadas desde su estreno.
La proyección, celebrada en Multicines Tenerife, estuvo acompañada de un coloquio en el que Lambert compartió con los asistentes recuerdos de su trayectoria cinematográfica.
Ya por la noche, el intérprete recogió el Premio Isla Calavera de Honor durante la gala de clausura celebrada en el Teatro Leal de La Laguna, un reconocimiento a su aportación al cine fantástico y de aventuras que recibió de manos del actor Eduardo Noriega.
Lambert fue recibido con una prolongada ovación y sorprendió a los asistentes al dirigirse parcialmente al público en español, una lengua que, según explicó, había estudiado durante su infancia.
Durante su intervención recordó una conversación con su padre cuando tenía ocho años. Al preguntarle qué quería hacer en la vida, el pequeño Christopher respondió que deseaba divertirse y pasarlo bien. Su padre le advirtió entonces de que no podría ganarse la vida de esa manera.
“No sé si me he ganado bien la vida, pero les prometo una cosa: me he divertido mucho y me lo sigo pasando muy bien”, aseguró el actor sobre el escenario.
La presencia del protagonista de Los inmortales, Greystoke: la leyenda de Tarzán y Mortal Kombat ha contribuido así a que la décima edición de Isla Calavera consiga una difusión internacional que continúa creciendo en las redes sociales.