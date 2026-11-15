Los diseñadores canarios alertan del impacto de la IA en la identidad cultural de las Islas

El Teide convertido en el monte Fuji, playas caribeñas en el Puerto de la Cruz y, como denominador común, una estética sobrecargada que se repite de cartel en cartel. Los diseños generados con inteligencia artificial han colonizado las calles y forman ya parte del decorado de muchas ciudades del Archipiélago. Entidades públicas y privadas recurren cada vez más a esta herramienta para promocionar sus productos, servicios o eventos. Una solución rápida y económica, pero que también contribuye a distorsionar la imagen de las Islas y diluir su personalidad. “Nos estamos mimetizando con otros territorios y estamos perdiendo nuestra identidad visual local, que es riquísima”, alerta Sergio Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (DI-CA).
Al entrenarse con grandes bancos de imágenes, la IA tiende a reproducir fórmulas existentes.
“El resultado se parece a un collage construido a partir de muchísimas fuentes: parte de la idea de que cuanto más material incorpore, mejor será”. El resultado son carteles muy parecidos entre sí y saturados de detalles, que contribuyen a la “contaminación visual” y al empobrecimiento del paisaje urbano.
No se pueden pasar por alto las diferencias entre las empresas e instituciones que disponen de recursos para contratar servicios profesionales de diseño y aquellas que no siempre pueden permitírselo. Para estas últimas, la IA generativa abre la posibilidad de acceder a resultados aparentemente más atractivos. Hasta su irrupción, muchas recurrían a herramientas básicas como PowerPoint o Word, con resultados generalmente menos profesionales.
Sin embargo, este nuevo escenario también plantea una “falsa democratización” porque, aunque estas herramientas permiten obtener imágenes “estéticamente decentes”, su empleo puede terminar siendo contraproducente para los propios anunciantes. “Muchas empresas que antes hacían sus propios carteles empiezan a darse cuenta de que todos se parecen entre sí, de que no llaman la atención y de que el resultado puede perjudicarles”, apunta el vicepresidente de DI-CA.
Realidad deformada
Más allá de la contaminación visual, estos diseños plantean otro problema: la imagen que proyectan de Canarias. Las representaciones del Archipiélago para promocionar el turismo, las fiestas populares u otros eventos suelen reproducir errores y estereotipos que desvirtúan y simplifican nuestro patrimonio. Un estudio publicado en 2025 en la revista Geographies, titulado Geografías imaginativas virtuales: la inteligencia artificial generativa y la representación de imágenes de paisajes, analiza precisamente cómo estos modelos perpetúan sesgos culturales y geográficos al representar paisajes de distintas partes del mundo.
Evidentemente, no se puede responsabilizar únicamente a la IA de reducir la imagen de las Islas a un paraíso de sol, playa y hoteles de lujo -un relato que las campañas promocionales, públicas y privadas, llevan décadas propagando por todo el mundo-. Lo que sí cambia es la facilidad con la que estas herramientas permiten proyectar, sin apenas control, un imaginario completamente alejado de la realidad.
Al fin y al cabo, esta nueva forma de hacer publicidad no hace más que replicar algo que la geógrafa Diana Ojeda define como “fetichismo de la naturaleza” de la industria turística: la fabricación de paisajes supuestamente vírgenes, idílicos y listos para el consumo, que borran deliberadamente la presencia humana, las relaciones sociales y los conflictos territoriales que los sostienen.
El factor humano
Paradójicamente, Sergio Sánchez observa una corriente de rechazo hacia determinados resultados de la inteligencia artificial generativa. “Algunas de esas empresas terminan recurriendo a diseñadores a los que quizá antes ni siquiera se habían planteado contratar”. A ello se suman clientes que acuden a profesionales para corregir diseños generados con inteligencia artificial al comprobar que no alcanzan la calidad habitual.
Y es que, detrás de un anuncio o de una imagen de marca, hay mucho más que una cuestión visual. “Por supuesto, debe ser atractiva, pero existe un objetivo estratégico detrás”. Se trata de una capacidad de innovación, conocimiento e interpretación del entorno que, a su juicio, la IA, al ser más “imitativa” que “generativa”, todavía no logra alcanzar por sí sola.
Pese a ello, estas herramientas ya sustituyen trabajo humano. Sánchez reconoce haber perdido clientes, como “una gran compañía, con presencia en al menos cuatro islas, que decidió encargar un cambio de marca a la inteligencia artificial generativa en lugar de contratar servicios profesionales”.
Esta y muchas otras cuestiones figuran en el Manifiesto para la convivencia ética del diseño y la Inteligencia Artificial, que DI-CA, a través de la Red Española de Asociaciones de Diseño, ha trasladado a instituciones locales, nacionales y europeas. Entre otras propuestas, plantean crear un fondo financiado con los beneficios de las empresas desarrolladoras de IA para paliar sus efectos sociales y medioambientales. También reclaman avances en sostenibilidad, contratación, trazabilidad y transparencia.
Son los retos de una revolución tecnológica ya imparable, ante la que los gobiernos deberán decidir qué intereses marcarán las reglas del juego: los económicos, de quienes controlan estas herramientas, o los colectivos, mediante una regulación que proteja la creatividad, la ética y la justicia social.
El empleo juvenil, el gran damnificado de la automatización
El impacto laboral de la inteligencia artificial en el diseño gráfico es cada vez más evidente, aunque difícil de cuantificar en Canarias ante la falta de un estudio sobre el ecosistema del sector y su peso en la economía de las Islas -una “reivindicación histórica” de DI-CA ante el Gobierno autonómico, según cuenta el vicepresidente de la asociación, Sergio Sánchez-.
La perdida de clientes que deciden crear sus propios diseños es una de sus consecuencias más visibles, pero no la única. En los propios estudios, estas herramientas se han incorporado como un recurso más. “Un gran porcentaje considera que deben ser un complemento de la creatividad humana, siempre bajo supervisión e intervención profesional”.
Esta integración está transformando la estructura de las plantillas y perjudicando especialmente a los perfiles júnior. Sus tareas, que requieren menos experiencia y criterio profesional, son más susceptibles de ser asumidas por la IA, mientras que la supervisión sigue recayendo principalmente en los profesionales sénior. “Según datos de UGT España, el año pasado ya se hablaba de una pérdida de empleo juvenil cercana al 30%”, señala Sánchez.
Más allá de la destrucción de empleo, el diseñador advierte de las consecuencias a largo plazo de esta tendencia. “Cuando quienes hoy somos sénior nos jubilemos, se generará un vacío enorme. No habrá suficientes profesionales júnior con la experiencia necesaria para ocupar esos puestos”. A su juicio, uno de los principales problemas es la pérdida de oportunidades de aprendizaje y práctica para las nuevas generaciones.