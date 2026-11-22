Un estudio en el que participan investigadores de la Universidad de La Laguna plantea que la práctica de la trepanación de cráneo en la Prehistoria, como realizaron los guanches, pudo constituir una forma temprana de descompresión craneal.
El trabajo analiza evidencias de distintas poblaciones prehistóricas del mundo y, también, lesiones documentadas en Canarias, en un artículo publicado en “World Neurosurgery” y que han realizado Leandro Castañeyra, del Departamento de Farmacología de la ULL y de Children’s Research Institute (CHOC), y Emilio González, del Departamento de Medicina Interna.
En la investigación también participan especialistas del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, el Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de Canarias y el Face Lab de la Liverpool John Moores University, según detalla la Universidad de La Laguna (ULL) en su página institucional.
La trepanación consiste en realizar una apertura intencionada en el cráneo y constituye una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas conocidas.
Entre sus posibles usos se encuentran el tratamiento de traumatismos, la respuesta ante determinados síntomas o las prácticas rituales, aunque su finalidad continúa siendo objeto de debate debido a la falta de evidencias concluyentes.
Entre las evidencias analizadas se encuentran dos grandes lesiones identificadas en cráneos de dos individuos adultos del yacimiento de Barranco del Agua de Dios, en Tenerife, añaden los investigadores.
Ambos presentan signos de remodelación y supervivencia prolongada tras sufrir lesiones y los investigadores plantean como alternativa que pudieran estar relacionadas con una trepanación parcial.
Sin embargo, no existen evidencias suficientes para confirmar que estas intervenciones tuvieran una finalidad terapéutica en Canarias, pues las lesiones podrían estar relacionadas con traumatismos, procedimientos intencionados u otras modificaciones posteriores.
Los investigadores recuerdan, además, un estudio sobre la violencia en la población prehispánica de Gran Canaria que identificó traumatismos craneales en 696 individuos.
De ellos, 596 presentaban lesiones cicatrizadas y 100 lesiones sin cicatrización, sin que se encontraran evidencias concluyentes de trepanaciones intencionadas.
La propuesta del artículo se apoya también en restos de otras poblaciones prehistóricas, especialmente de la región de Cusco, en Perú, donde se han documentado 109 aperturas craneales en 66 individuos.
Cerca del 83 % de los casos presentaban signos compatibles con la supervivencia después de la intervención y 26 individuos tenían múltiples aperturas.
Uno de los argumentos más llamativos a favor de una posible finalidad terapéutica es la presencia de trepanaciones múltiples en un mismo individuo, añaden los investigadores, que señalan que algunas personas sobrevivieron a una primera intervención y, tiempo después, volvieron a ser trepanadas.
Este patrón recuerda a patologías actuales, como el hematoma subdural crónico, en las que una primera descompresión puede funcionar, pero la recurrencia puede requerir una nueva intervención.
Aunque no descarta otras motivaciones, como las rituales, la repetición refuerza la posibilidad de que algunas trepanaciones fueran verdaderos tratamientos quirúrgicos para aliviar la presión intracraneal.
A partir de estas evidencias, los autores plantean que algunas comunidades pudieron desarrollar estas prácticas mediante la observación de la evolución de personas que habían sufrido traumatismos.
Esto no implicaría que conocieran el concepto moderno de presión intracraneal, sino que pudieron observar que determinadas personas empeoraban tras una lesión y que, en algunos casos, podían mejorar después de una apertura del cráneo.
La investigación propone utilizar técnicas como la tomografía computarizada para distinguir las intervenciones intencionadas de las lesiones producidas por traumatismos, enfermedades o procesos posteriores a la muerte.
Además, se señala que la trepanación pudo representar, en determinados contextos, una respuesta quirúrgica basada en la experiencia ante problemas craneales.
No obstante, subrayan los investigadores que la evidencia disponible no permite afirmar que las intervenciones documentadas en Canarias fueran tratamientos de descompresión craneal.