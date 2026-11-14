Nuevo tirón de orejas de la Junta Electoral de Santa Cruz a CC tras denunciar al PSOE por el ‘basurazo’

La Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife ha dado un nuevo tirón de orejas a Coalición Canaria tras su denuncia contra el PSOE por la campaña contra la tasa de la basura en la capital. El órgano notificó el jueves la inadmisión de las peticiones del partido denunciante, desestimando la retirada de las publicaciones de la oposición al descartar apercibimiento. El dictamen no abre expediente sancionador y acuerda archivar las actuaciones.
CC presentó el pasado día 3 una denuncia contra los socialistas, liderados por Patricia Hernández, por presunta vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y por supuestas calumnias contra el alcalde, José Manuel Bermúdez. Siete días después, los socialistas registraron sus alegaciones solicitando el archivo íntegro de la reclamación.
En el escrito denunciante se acusa al PSOE de haber celebrado una rueda de prensa, el 6 de octubre en el Ayuntamiento, para presentar como un “logro” partidista la sentencia judicial que anuló la ordenanza municipal de la tasa de la basura. Los nacionalistas consideraron que el PSOE incumplió el deber de neutralidad institucional y realizó propaganda electoral fuera de plazo al lanzar una página web para captar datos de ciudadanos y difundir mensajes en redes sociales. Asimismo, consideró que las afirmaciones de Patricia Hernández, acusando al alcalde de “quedarse con tu dinero” constituyen una imputación falsa de un delito penal tipificado como calumnia.
En su defensa, el PSOE solicitó el archivo de la denuncia porque el relato de CC “no resiste ni el calendario”, además de que Hernández no es candidata a las elecciones generales.