El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en España durante 2025, con datos que permiten conocer cuáles fueron los favoritos de las familias canarias.
La clasificación presenta diferencias entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, especialmente en los nombres elegidos para los niños.
La estadística recoge las preferencias registradas durante el pasado año y permite consultar las diez primeras posiciones de cada provincia, diferenciando entre niños y niñas.
Los resultados muestran que algunos nombres se repiten entre los más utilizados en ambas provincias, aunque también aparecen diferencias en las preferencias de las familias del Archipiélago.
Los nombres de niña más elegidos en Canarias
Sofía fue el nombre femenino más utilizado en las dos provincias canarias durante 2025, según los datos del INE.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un total de 71 niñas recibieron este nombre, por delante de Valentina, con 44, y Lucía, con 43.
La clasificación continúa con Martina y Olivia, ambas con 42 inscripciones. También destacan Alma y Gara, con 35 cada una, seguidas de Valeria, Chloe y Alana, con 33, 32 y 28 respectivamente.
En la provincia de Las Palmas, Sofía también encabeza la lista, aunque con una cifra ligeramente superior: 76 recién nacidas.
Le siguen Martina, con 48, y Lucía, con 46. Alma y Valeria comparten el siguiente nivel de frecuencia, con 43 inscripciones cada una.
Entre las diez primeras posiciones también aparecen Laia, Valentina, Chloe, Alaia y Mia.
Al sumar las dos provincias, 147 niñas nacidas en Canarias recibieron el nombre de Sofía durante 2025, lo que confirma su presencia destacada en el Archipiélago.
Las preferencias para los niños canarios
Entre los nombres masculinos aparecen las principales diferencias provinciales.
En Santa Cruz de Tenerife, Mateo ocupa la primera posición, con 60 recién nacidos, seguido muy de cerca por Thiago, con 59.
El tercer puesto corresponde a Lucas, con 43 inscripciones. Gael y Leo aparecen a continuación, ambos con 41, mientras que Hugo figura con 40.
Completan las primeras diez posiciones Enzo, Liam, Daniel y Martín.
La situación cambia en la provincia de Las Palmas, donde Liam fue el nombre más elegido, con 58 recién nacidos.
Gael ocupa el segundo puesto, con 54, mientras que Mateo y Thiago registraron 53 inscripciones cada uno.
Hugo, Leo, Enzo, Martín, Diego y Lucas completan las diez primeras posiciones de esta provincia.
La comparación refleja que Mateo, Thiago, Liam y Gael cuentan con una presencia importante en ambas provincias, aunque su orden es diferente.
Los nombres más utilizados en España durante 2025
En el conjunto del país, Sofía fue el nombre femenino más frecuente, con 3.569 recién nacidas, según las estadísticas del INE.
Le siguen Lucía, con 2.771; Julia, con 2.287; Martina, con 2.286, y María, con 2.208.
También se encuentran entre los diez nombres femeninos más utilizados Olivia, Vega, Carmen, Emma y Valeria.
En cuanto a los niños, Mateo lidera la clasificación nacional, con 3.142 inscripciones.
Hugo ocupa el segundo puesto, con 2.653, seguido de Martín, con 2.620, Leo, con 2.318, y Manuel, con 2.289.
Los siguientes nombres en el ranking masculino son Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo y Álvaro.
Los datos muestran algunas diferencias entre las preferencias nacionales y las registradas en Canarias. Mientras Mateo lidera España y Santa Cruz de Tenerife, Liam ocupa la primera posición en Las Palmas, pese a no figurar entre los diez nombres masculinos más frecuentes del conjunto nacional.
Qué refleja la estadística de nombres del INE
Los datos corresponden exclusivamente a los bebés nacidos durante 2025 y permiten conocer las preferencias de las familias en ese periodo.
La clasificación no debe confundirse con los nombres más habituales entre la población de Canarias, ya que estos últimos incluyen a personas de todas las edades.
El INE ofrece los resultados desglosados por sexo y territorio, lo que permite comparar las preferencias provinciales con las del conjunto de España.