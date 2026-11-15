El parque García Sanabria, el centenario oasis que late en el corazón de Santa Cruz

En pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife emerge un oasis único que, cien años después de su inauguración el 1 de octubre de 1926, se alza como el mayor parque urbano de Canarias. En sus 67.230 metros cuadrados de extensión, el parque García Sanabria cuenta con más de mil árboles, unas 300 especies vegetales, 21 esculturas, y numerosos paseos, fuentes y rincones que lo convierten no solo en un museo al aire libre, sino en el gran pulmón verde que hace respirar a la ciudad.
La idea de crear este inmenso espacio verde, a la vez que de ocio, reposo y distracción, en la capital, no es centenaria, sino que la idea fue gestándose mucho antes gracias a una iniciativa del periodista Patricio Estévanez Murphy quien, en 1907, publicó en las páginas de El Diario de Tenerife varios artículos en los que instaba a los responsables públicos a construir un jardín para una ciudad de principios del siglo XX que crecía a ritmo vertiginoso. Su propuesta, debatida en el Gabinete Instructivo, fue respaldada por el arquitecto Manuel de Cámara y Cruz y por el doctor Diego Guigou, que consideran necesario contar con un enclave para que los niños pudieran jugar al tiempo que respirar aire puro.
El impulso definitivo a esta idea llegó en 1910 de la mano del entonces alcalde Santiago García Sanabria, quien creó la Comisión Pro-Parque, formada por ediles y vecinos, que se encargarían de llevar a cabo una suscripción popular para realizar el ansiado proyecto del parque, a la vez que se organizaron verbenas, ventorrillos y tómbolas para reunir el dinero.
El cronista oficial de Santa Cruz, José Manuel Ledesma, explica que “con las 200.000 pesetas (1.200 euros) que se reunieron en ese entonces, más 25.000 pesetas (150 euros) que aportó el Ayuntamiento, se compró una finca situada entre las actuales calles Robayna-José Naveiras y Méndez Núñez-Rambla de Santa Cruz. La escritura de compraventa se firmó en 1923 y, tres años después, se inauguró el parque”.
Este jardín botánico fue planificado en torno a dos paseos diagonales que confluían en una plaza central, y otros paseos de forma radial, de menor anchura, en los que se plantaron sus primeros árboles, como el tamarindo de la primitiva finca, el laurel de India que estaba en el Castillo de San Cristóbal, o los que fueron donados por los vecinos. En un principio, los paseos se denominaban según la vegetación que los acompañaban, como el de La Rosaleda o el de los Bambúes, aunque, en 1993 se les cambió el nombre por el de ilustres tinerfeños.
En 1957, el arquitecto Enrique Rumeu de Armas fue el responsable de hacer más acogedor el estanque próximo a la calle Numancia, que hizo a la vez de piscina infantil, incorporándole paseos laterales decorados con alegorías de la mitología clásica del escultor Angelo Cherubin. En 1972, al estanque se le incorporó una fuente, proyectada por Carlos Bohigas.
El monumento más emblemático y que preside el parque, dedicado a García Sanabria, fue diseñado por José Enrique Marrero Regalado, e inaugurado en 1942. El conjunto está formado por prismas pétreos, en donde el escultor Francisco Borges Salas incorporó una estela del alcalde homenajeado y dos relieves que simbolizan el Trabajo y el Porvenir, mientras que en el centro de la fuente se colocó la escultura dedicada a la Fecundidad.
El parque guarda también historias propias, como el antaño zoológico que abrió en 1943 y, que 30 años fue cerrado por las condiciones de insalubridad, un espacio donde abriría, a partir de 2006, una sala de exposiciones, y el kiosco restaurante. También otro rincón entrañable lo forma el estanque de nenúfares o charca de la ranas, que en los últimos años ha sufrido varios actos vandálicos con la introducción de especies invasoras.
Otro de los lugares significativos lo constituye el Reloj de Flores, donado a la ciudad en 1958 por el cónsul de Dinamarca Peder C. Larsen, el cual se caracteriza por sus alegres flores de temporada. Junto a este símbolo se suceden cada año actos culturales como la exposición de flores y plantas, la feria de artesanía y del libro, o los entrañables Gorgoritos, que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad desde 1956.
Entre 2024 y 2006, el García Sanabria cerró al público para vivir una gran remodelación urbanística, eliminándose los muros perimetrales para integrarlo en la ciudad. Actualmente, se han instalado cámaras de vigilancia para proteger la flora y fauna, aparte de otros elementos únicos, como el Reloj de Flores o las 13 obras de la I Exposición Internacional de Esculturas en la Calle de 1973, que fueron donadas a la ciudad por sus autores.