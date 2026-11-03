“Vamos a necesitar la ayuda de todos; haremos el homenaje que se merece ‘Demi”

Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife, y Felipe Miñambres, presidente blanquiazul, han comparecido ante los medios tras el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel, Demi, como se conocía cariñosamente al futbolista.
El máximo accionista admitía el gran pesar dentro del club: “Estamos de luto, el tinerfeñismo está de luto. Queremos dar las gracias a la familia del jugador y mañana tendremos el ok definitivo para trasladar el cuerpo a Toledo por expreso deseo de su familia. Allí, plantilla y directiva le daremos el último adiós”.
Rayco García también pidió ofrecer un “último adiós” el próximo sábado, a las 18.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López: “Le daremos ese último adiós entre todos y uniremos fuerzas para sacar esta situación adelante juntos”.
Por su parte, Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, indicó que es “un día muy triste para todos” y “para el fútbol mundial”. Visiblemente emocionado, al igual que Rayco García, el máximo mandatario blanquiazul pidió la ayuda de todos: “Estamos en momentos de debilidad, de tristeza, de no creernos lo que ha pasado, pero pasaremos el luto. Pasaremos el luto juntos, pero jugadores y familia necesitaremos de la ayuda de todos. Vamos a necesitar ayuda profesional, pero también la de todos nuestros seguidores”.
Miñambres recalcó que “ha sido una desgracia grandísima” indicando que harán “el homenaje que Demi se merece”. Además, confirmó que han pedido aplazar los próximos partidos, ante Granada y Badajoz: “El Granada ha mostrado ya total predisposición y hablaremos con la Federación para que el siguiente partido sea el del Ceuta. Necesitamos ese tiempo”.