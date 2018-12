Crónica negra: seis crímenes sin resolver que conmocionaron a Canarias

No existe mayor sinvivir para una persona que la desaparición de un hijo, el cruel asesinato de un ser querido que nunca llega a ser resuelto o la impotencia de no saber si el autor del crimen llegará a pagar algún día por la muerte de un familiar. Aunque ya no copen las portadas de los medios de comunicación, los crímenes sin resolver dejan sin consuelo a los familiares y amigos de las víctimas, que siguen, por mucho tiempo que pase, buscando respuestas.

Algunos de estos casos, por antiguos que sean, no se han cerrado y siguen siendo investigados, por lo que recordarlos podría ayudar a aportar tal vez alguna pista que conduzca, finalmente, al esclarecimiento de los hechos.

A continuación, compartimos seis crímenes aún sin resolver en Canarias:

Asesinato en la Escuela de Idiomas

Son más de las 22.30 de la noche del pasado 18 de abril cuando Carlos Machín, de 51 años, sale de clase de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna. Se dirige entonces a su coche, un Nissan Qashqai estacionado en el aparcamiento del centro, cuando, de pronto, otro coche, un Renault Clio, se sitúa a su lado y desde la ventanilla alguien comienza a disparar una arma semiautomática y lo acribilla. El vehículo de los asesinos, que había sido robado la noche anterior, abandona a la carrera el aparcamiento y aparece poco después ardiendo en un barrio cercano, en Gracia. Las incógnitas en este caso surgen desde el primero momento. La víctima era un empresario que en su día fue considerado mano derecha de Evaristo González, un abogado tinerfeño investigado del llamado caso Corredor. Al parecer, Machín habría tenido información acerca de prácticas presuntamente delictivas en el sector del ocio lagunero, actividad a la que se había dedicado pero de la que estaba retirado desde hacía meses. Según las autoridades, el asesinato fue perfectamente planificado y no se dejó prácticamente ninguna pista. Aunque hubo testigos del suceos, hasta ahora, no se ha dado con los autores. En la actualidad se encuentra bajo secreto de sumario.

La muerte de Juana Ramos

A Juana Ramos se la vio por última vez el 20 de agosto de 2016 en el barrio de La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria. Desde ese momento, su fotografía -vestida con un elegante traje azul- ha recorrido los muros en redes sociales de muchos canarios. Sin embargo, todos los esfuerzos por encontrarla han sido en vano. Pocos días después, el 7 de septiembre, detuvieron a su pareja como principal sospechoso de la desaparición de Juana. Posteriormente la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Auxiliadora Díaz, decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado al imputarle los delitos de detención ilegal y homicidio, aunque después quedó en libertad provisional. No existía un cadáver para justificar su ingreso en prisión. Hasta ahora. En febrero de 2018 volvió a tomar declaración al presunto homicida de la grancanaria tras encontrarse “de forma casual” en el domicilio de la mujer una pericial caligráfica –una libreta– que el acusado “insinuó reconocer en un primer momento pero que después negó, al saber su contenido”, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El auto que ordena la pericial caligráfica recoge que la nota que se encontró “hace pensar” que el acusado “hizo desaparecer el cuerpo de su expareja”. Recientemente la magistrada ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias que la Unidad Militar de Emergencias (UME) buscara el cuerpo de Juana Ramos en parajes de la zona de Arucas (Gran Canaria) tras recibir un segundo informe del grupo de homicidios de la Policía Nacional sobre la geolocalización de los teléfonos móviles del sospechosos de su desaparición y de la mujer. La búsqueda quedó suspendida poco después y el cuerpo de Juana sigue sin ser hallado.

Sin rastro de Sara Morales y Yéremi Vargas

Hace más de 12 años que Gran Canaria llora la ausencia de los dos menores cuyos rostros han empapelado la Isla y el resto del archipiélago sin que hasta ahora se haya encontrado ningún rastro de ellos. La primera desaparición tiene lugar el 30 de julio de 2016. Vestida con una camiseta amarilla de tirantes y una falda vaquera, Sara Morales, de 14 años por aquel entonces, sale a las 16.15 horas de su casa familiar, situada en el barrio Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, rumbo al Centro Comercial La Ballena para quedar con un amigo. Sara se retrasa y el chico decide llamarla al móvil, pero nadie contesta. Es en ese preciso instante cuando comienza la pesadilla para la familia de la joven con un caso que, actualmente, continúa abierto a la espera del indicio, la pista o la prueba que desvele qué sucedió con la adolescente grancanaria que hoy tendría 26 años. Casi un año después, la desaparición de otro menor sacude de nuevo la Isla, Canarias y al país entero. Yéremi Vargas, de solo 7 años, juega sobre las 13.30 horas del 10 de marzo de 2007 junto a sus primos en un solar próximo a la vivienda de su abuela y su tía en la localidad de Vecindario, lugar del que el pequeño se esfumó, sin más. Cuando las autoridades se hacen eco de la desaparición, se despliega un gran dispositivo de búsqueda en el que participa la Guardia Civil, la Policía, el Ejército y multitud de vecinos y voluntarios. Tras la detención de diversos sospechosos que, finalmente, han quedado absueltos por falta de pruebas, el entorno del niño exige a la Justicia que se esclarezcan los hechos que ese día arruinaron tanto sus vidas como la del propio Yéremi. El principal sospechoso, Antonio Ojeda El Rubio, fue imputado por estos hechos y según su compañero de celda en una prisión de Gran Canaria, donde cumplía condena por la violación de un menor, reconoció que había matado al pequeño. Sin embargo, fue desimputado más tarde por falta de pruebas y nunca ha reconocido tener algo que ver con la desaparición del pequeño.

La terrible muerte de Marisa, la joven discapacitada de San Juan de la Rambla

Como es habitual en el día a día de Marisa, aquel 11 de septiembre de 2003 camina por su pueblo, San Juan de la Rambla, para hacer un recado para su familia en la tienda. Con el par de euros que le da su hermana, la mujer, discapacitada intelectual y con 36 años, se toma un café y compra un cupón de la ONCE. Después, se desvanece. Dos días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Marisa aparece flotando frente a la costa del barrio Las Aguas. La autopsia desvela datos tan terribles que marcaron para siempre a la opinión pública de un municipio nada acostumbrado a semejantes actos de maldad. A Marisa la atropellaron por la espalda con un vehículo y luego le dieron una paliza tan brutal que le partió la mandíbula y un brazo. Luego fue violada, probablemente por más de una persona. Lamentablemente, el mar borró muchas pistas que habrían permitido esclarecer el caso. Aun así, la Guardia Civil arrestó a un sospechoso, al que finalmente hubo que poner en libertad por falta de pruebas, para pesar de unos investigadores convencidos de que no andaban errados.

El misterio de Juan Jovino

Todo comenzó el 29 de junio de 2010. Ese día, los familiares del popular belenista Juan Jovino, que viven junto al domicilio del fallecido en el barrio lagunero de Las Mercedes, comienzan a percibir olor a gas. Llaman a su puerta, pero ante la inexistencia de respuesta por parte de Juan, deciden entrar con la llave que este les había facilitado. En el interior de la casa encuentran una aterradora escena: todo está revuelto y hay manchas de sangre por doquier. Juan ha sido asesinado, degollado, en su propia casa. Ocho años más tarde su familia sigue sin respuestas. El caso de Juan no tiene precedentes, ya que se encuentra bajo secreto de sumario desde el comienzo de la investigación y se ha mantenido ininterrumpidamente todo este tiempo. Su familia ha pedido este mismo mes de noviembre que se levante esa condición para así poder acceder a los archivos y, tal vez, dar con alguna pista nueva que conduzca a la detención del autor o autores del atroz crimen. Fuentes policiales han confirmado a DIARIO DE AVISOS que existen varias líneas de investigación, todas ellas judicializadas, y que se prosigue con la investigación.

El robo a mano armada en el Hiperdino de La Esperanza

Es el más reciente de la lista. Ocurrió el sábado 10 de noviembre, sobre las 20.00 horas. Tres hombres encapuchados entran en un supermercado de La Esperanza (El Rosario) y, con un arma en la mano y dando gritos amenazadores, se llevan las cajas registradoras del comercio tras dar un tiro al aire. Como posteriormente no se encontró ningún casquillo de bala, las autoridades barajaron la posibilidad de que se tratase de un arma simulada. Tras salir atropelladamente del lugar, se suben en un coche, un Renault 5 de color azul, y huyen por la carretera TF-24 en sentido ascendente. No dejan heridos, pero una de las dependientas del local tiene que ser atendida por un ataque de ansiedad. Al día siguiente, sobre las 10 de la noche, se encuentra el vehículo utilizado en la huida. Aparece quemado en la calle Pelinor de Santa Cruz de Tenerife, entre Añaza y Acorán. Los autores del robo siguen sin ser detenidos y las autoridades difundieron las imágenes de la cámara de seguridad para ayudar a identificar a los autores del robo.