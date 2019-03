La aerolínea pide perdón a la chica que viajaba a Tenerife vestida “inapropiadamente”

Las redes sociales echaron chispas el pasado martes, 12 de marzo, después de la denuncia emitida por Emily O’Connor a través de su cuenta de Twitter, en la mostró su enfado con la aerolínea británica Thomas Cook por prohibirle viajar con la vestimenta que llevaba en ese momento. La joven, que se disponía a viajar a Tenerife desde el aeropuerto de Birminghan, explicó que fue interceptada por cuatro empleados de la citada empresa aérea, quienes “esperaron a que me tapara o, de lo contrario, me sacaban del avión”. Thomas Cook reaccionó a las críticas, ha reconocido su error y ya ha pedido perdón a Emily por este desagradable suceso.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — Emily O’Connor (@emroseoconnor) 12 de marzo de 2019

La polémica no quedó ahí. O’Connor empezó a recibir mensajes de ánimo y en poco tiempo vio como el número de seguidores aumentaba considerablemente, casi a la misma velocidad en que trascendía su amarga experiencia. Fue precisamente la repercusión mediática del caso lo que propició que Emily O’Connor contara su versión de los hechos en una entrevista televisada.

Emily was wearing this black bralette with orange trousers when she was asked to ‘cover up’ by staff on a flight from Birmingham to Tenerife. Should you have to dress a certain way on an aeroplane? pic.twitter.com/NtLSXUAz52 — This Morning (@thismorning) 14 de marzo de 2019

En su relato, la joven asegura que fue “mi primo, que estaba sentado en la parte delantera del avión, me dio su chaqueta y el personal no se retiró hasta que, finalmente, me la puse” y que, acto seguido, “me quedé temblando”.

Después del suceso, Emily ha continuado con su lucha con el objetivo de que ninguna persona más tenga que pasar por situaciones tan embarazosas como esta. Incluso solicitó la votación de sus seguidores de Twitter en una encuesta que ha puesto en marcha para saber qué piensan realmente.

I informed the staff that there is no “appropriate wear” policy stipulated online. I stood up on the flight and asked if anyone was offended, no-one said a word.

Would really appreciate if you could vote and share on the below! — Emily O’Connor (@emroseoconnor) 12 de marzo de 2019

La respuesta de los usuarios no se hizo de rogar. Una en particular llamó la atención de O’Connor y la compartió en su perfil de la mencionada red social. La autora de este post se dirige a Emily para decirle que “he volado en esto y ni una palabra”, a lo que añadió: “no debería ser una regla”.