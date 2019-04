Dos años y medio sin noticias de Carmelo: “Ya no sabemos qué hacer ni a qué puerta tocar”

La población canaria trata con especial sensibilidad y solidaridad los casos de personas desaparecidas. Un apoyo derivado, probablemente, de la conmoción que despertaron las búsquedas de dos menores de edad -Yéremi Vargas y Sara Morales- en el Archipiélago. Tras 12 años de calvario, continúan en activo, sin respuestas… El coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, Santiago Martín, ha asegurado a este periódico que desde hace dos años “se ha incrementado la visibilidad de los desaparecidos en las Islas gracias a la enorme difusión en las redes sociales y al impecable trabajo que realizan los medios de comunicación”.

La asociación centra una parte de su labor en divulgar los carteles y alertas con la información descriptiva de la persona hasta que esta aparezca. “Intentamos mantener el contacto con el entorno del familiar ausente”, explica el portavoz que, anualmente, recuerda en las plataformas sociales al desaparecido el mismo día que fue visto por última vez. Lamentablemente, Canarias es una de las comunidades autónomas que, junto con Andalucía, Cataluña y Galicia, anotan una mayor incidencia respecto a este problema social que sufren numerosas familias en todo el país. Una dura realidad que conoce por desgracia desde hace años Pilar Dóniz, mujer de Carmelo Antonio Díaz Pezcoso, desaparecido un 9 de noviembre de 2016 en el municipio tinerfeño de Adeje.

< ► > Carmelo Díaz. | FOTO: DA

“Estamos como en el primer minuto y seguimos sufriendo día a día; lo llevamos en la piel”, ha declarado Pilar, quien reclama fervientemente al Gobierno central que se destine un mayor número de recursos a las búsquedas. “Cuando mi marido desapareció, mi hija tenía tan solo 11 años y ha sido muy difícil explicarle todo lo sucedido”, reconoce esta mujer coraje que colabora activamente con SOS Desaparecidos. “La asociación se ha convertido en algo muy importante para nosotros, ya que es una forma de inculcar a la sociedad que no se trata de un caso aislado”. En este sentido, pide que se sigan difundiendo en redes sociales los carteles de los menores desaparecidos en las Islas porque “no existe ningún reto; son niños que no saben cómo afrontar los problemas y me da mucha pena que la gente piense que son berrinches”.

Hace exactamente un año, la Guardia Civil comunicaba a Pilar el hallazgo de restos humanos en la zona de El Galeón, en el término municipal de Adeje. Sin embargo, tras la confirmación oficial del ADN, la Benemérita descartó que se tratase de Carmelo Díaz. “La Policía continúa con sus investigaciones, pero ¿y las búsquedas? Si no existen nuevas pistas, se paran, y esa persona continúa años y años desaparecida”, sostiene la tinerfeña que admite que “ya no sabemos qué hacer ni a qué puerta tocar. Cualquier llamada de teléfono nos pone en alerta, pero nunca ocurre nada…”.

Para Pilar, lo más doloroso de este camino son las fechas señaladas. Durante la celebración de un cumpleaños o aniversario “no quiero salir de mi casa porque prefiero que no me pregunten cómo estoy; me derrumbo”. La mujer de Carmelo Díaz suele preguntarse “por qué me tocó a mí”, pero siente un cierto alivio cuando recuerda la espeluznante cifra del número total de desapariciones que actualmente existen en España: “Hay más de 12.000 desaparecidos, cuyas búsquedas permanecen en activo, en todo el país”.