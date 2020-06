“La Tejita no se vende”: un centenar de personas protesta frente al Ayuntamiento de Granadilla

Un centenar de ecologistas se han manifestado en contra de las obras del hotel de La Tejita durante la mañana de hoy jueves con una cacerolada y pitos frente al Ayuntamiento de Granadilla, poco antes de comenzar el pleno municipal.

Mientras se manifiestan, los dos activistas siguen encaramados en las grúas al no procederse aún a la orden ministerial de la paralización de las obras, que no han ejecutado ni Costas ni el Ayuntamiento.

Gritos de “alcalde dimisión” y “aquí está la casa de Ali Babá” han sido los más escuchados, mientras agentes de la Policía Local y Guardia Civil custodiaban la puerta principal del consistorio.

La portavoz del PSOE, Jennifer Miranda, ha denunciado la “vulneración de los derechos civiles” por no dejar entrar al salón de plenos a los manifestantes que así lo han pedido, siempre respetando el aforo, que no estaba en absoluto cubierto. El pleno de Granadilla arrancó a las 11.00 y no hay ningún punto en el orden de el día sobre la polémica de La Tejita.