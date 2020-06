“Nos da miedo estar arriba, pero aquí no habrá hotel”

Los dos jóvenes activistas -un hombre y una mujer- que desde el martes por la mañana permanecen encaramados en dos grúas de obras de construcción de un hotel de lujo en la playa de La Tejita, en Granadilla, se han mantenido firmes este viernes en su objetivo de paralizar las obras.

“Nos da miedo estar aquí arriba; hasta que no se paralicen las obras no bajaremos, aquí no habrá un hotel”, reconocieron, entre los aplausos de los presentes, en una especie de rueda de prensa en la que no se han permitido preguntas. “Tenemos fuerza y apoyo para lograr salvar La Tejita”, aseguraron.