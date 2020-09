El Tiempo

Canarias, atenta a la “impresionante” acumulación de huracanes en el Atlántico

"Ahora se está registrando una situación que no se producía desde que hay estadísticas, no es habitual que haya hasta cinco a la vez en esta zona, esto no ocurría desde 1971", explica el delegado de la Aemet en Canarias, Jesús Agüera