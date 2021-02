Mayca Coello: “En Candelaria hubo un pequeño respiro con el PSOE en minoría”

El jueves día 25 habrá una gran ausencia en el salón plenario del Ayuntamiento de Candelaria. Mayca Coello ya no estará como portavoz de Sí se puede, después de casi 10 años sin faltar a un solo pleno, ejerciendo la oposición más seria y rigurosa al grupo de Gobierno del PSOE. Se va, pero seguirá ligada al partido que tiene en su ADN y no sería extraño, con el transcurrir del tiempo, que le veamos en otras administraciones supramunicipales. Capacidad de sobra tiene para ello.

-¿Es consciente que va a dejar un gran vacío en la política municipal de Candelaria?

“Yo siempre digo que las personas somos importantes, pero no somos imprescindibles, que lo imprescindible son los proyectos políticos. Y el proyecto de Sí se puede está consolidado desde que nació en 2007 y cada uno con sus formas, con sus maneras, lo vamos a defender en las mismas condiciones”.

-Al menos se le agradece que no se vaya con esa frase manida que lo hace por asuntos personales, que hay otras razones.

“Durante 10 años la oportunidad ha sido la de aprender mucho sobre lo que son las lógicas y las estrategias en la política local, y lamentablemente hay lógicas perversas, que lejos de pensar en el interés general, anteponen un malentendido riesgo electoral o coste de votos. Yo me voy por razones personales, pero, desde luego, son también razones políticas, porque después de 10 años quiero ser útil y esa utilidad no tiene recompensa y seguro que otros compañeros le pondrán mayor ilusión para seguir tirando del carro. Entiendo que debe seguir existiendo un partido ecosocialista a la izquierda del PSOE para que abra sus mensajes, sus políticas a posicionamiento más de izquierda”.

-Para eso también sería deseable que el PSOE no tuviera mayoría absoluta y, sin embargo, la tiene, entre otras razones, porque la ciudadanía no les premió a ustedes con el apoyo que le dieron a los socialistas cuando estaban en minoría. Ellos pasaron de 8 a 11 y ustedes de 3 a 2.

“Sí, fue una sorpresa desagradable. No fueron unos resultados estimulantes, desde luego. Sean de quienes sean, las mayorías absolutas son nefastas. Nefastas para un comportamiento profundamente democrático. En Candelaria hubo un pequeño respiro cuando el PSOE se quedó en minoría y hubo oportunidades para hacer otra política, y se aprovechó. Nosotros quisimos hacerlo porque era el momento de conseguir cosas para Candelaria, como destinar el 10% de partidas sociales en el Presupuesto y una serie de partidas para sectores que nunca las habían recibido. Eso te deja ver que no hay un gobierno de rodillo y se negocian las cosas que se pueden desarrollar de otra manera. Aunque es verdad que esta sociedad no sabe bien lo que es negociar, porque negociar no es claudicar”.

-¿Por qué están en contra del tren del Sur cuando teóricamente es sostenible y permite no consumir más asfalto?

“Estamos en contra desde hace muchísimos años, porque consume muchísimo territorio. Ya de entrada, el impacto paisajístico que va a tener es tremendo, sobre todo en el Valle de Güímar. El tren que está planteado para Tenerife por CC, que ahora se descuelga con que tiene que tener participación ciudadana, es un modelo que no da respuesta a la movilidad, recorriendo una distancia con un número de paradas ridículas. Otra cosa es que se deje un carril de la autopista para el tren o para un mejor servicio de guaguas”.

-Ya se está haciendo la subestación de Las Caletillas. ¿Han perdido la batalla con la nueva red eléctrica?

“Como bien, sabes ese ha sido uno de nuestros caballos de batalla, el que no proliferaran esas instalaciones eléctricas en Las Caletillas. Teóricamente, el PGO decía que la central tenía que desmantelarse en 2015, y eso no ha ocurrido. Lo que no entiendo es que se haga esa nueva red eléctrica cuando la demanda no es para tal y encima no vaya soterrada, como ocurre en otros municipios, y pase por donde no quieren los vecinos. Dijimos que la subestación debería ir, en caso que fuera necesaria, en el Polígono Industrial, no donde la están construyendo, solo un poco más arriba de donde ya estaba proyectada”.