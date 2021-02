Tenerife, en nivel 2 por los datos “preocupantes” tras el falso Carnaval

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tras analizar la evolución de los indicadores epidemiológicos, acordó subir al nivel 2 de alerta por coronavirus a Tenerife y bajar al mismo peldaño a Gran Canaria, mientras que descendió al nivel 1 a Fuerteventura y El Hierro, manteniendo el resto sin cambios: Lanzarote y La Graciosa en 4, y La Palma y La Gomera en 1.

La pandemia está en retroceso en los últimos días en Estados Unidos y Europa, al consolidarse la tendencia a sumar menos contagios y muertes. Gracias a las duras retricciones aplicadas y al propio efecto de la temporada invernal, el virus entra en una nueva fase, que la vacunación, de ser efectiva y masiva, podría acabar doblegando. En este escenario, Canarias, una comunidad ejemplo a nivel del Estado en la lucha contra la COVID, intenta mejorar al máximo sus registros epidemiológicos.

Estas medidas entraron en vigor la pasada madrugada y estarán vigentes hasta las 24.00 horas del próximo domingo, día 28. Así lo anunció el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que justificó esta decisión tras “analizar” los datos del informe de situación emitido por la Dirección General de Salud Pública.

El consejero señaló que la evolución general de los contagios en Canarias “es positiva”, pero “no debemos relajarnos” hasta tener un volumen de vacunación significativo, sobre todo por el “avance de cepas” más contagiosas, como la británica. Trujillo manifestó que en Tenerife se ha observado de “manera persistente” un incremento “que no es, ni mucho menos, alarmante”, pero “discreto y continuado” en algunos parámetros, sobre todo de la incidencia acumulada a 7 días, que, siempre ha estado en la frontera en la incidencia de los niveles 1 y 2. Por esta razón, su Consejería propuso que el nivel de alerta en la isla suba a nivel 2, enmarcado claramente en “la estrategia que venimos desarrollando de anticipación y proporcionalidad”.

Siete días ha durado Tenerife en nivel 1, gracias a la mejora de sus indicadores, pero su población no lo ha podido disfrutar, debido al aumento de restricciones por los Carnavales.

Con respecto a la situación de Gran Canaria, Trujillo indicó que los indicadores “han ido evolucionando de manera positiva” y la incidencia acumulada a 7 días, tanto en los mayores de 65 años como en la población general, lleva a que la isla pueda bajar a nivel 2. El consejero precisó que las dos islas tienen “una situación de convergencia en cuanto a los distintos indicadores”, salvo en la ocupación de las UCI, “que en Gran Canaria es más alto”.

En relación a Fuerteventura, señaló que presenta fluctuaciones discretas, pero con “una tendencia clara a la mejoría”, por lo que pasará al nivel 1.

En cuanto a Lanzarote, Trujillo explicó que si bien “prácticamente todos los indicadores han evolucionado de manera muy notable en sentido positivo”, existen “algunos muy relevantes”, como la incidencia acumulada a 7 días o la ocupación de las UCI, que no permiten rebajar sus medidas y se mantendrá en nivel 4.

Por último, en La Palma y La Gomera apenas se tienen casos de COVID-19 y van a continuar en el nivel de alerta 1. Asimismo, El Hierro ha tenido una incidencia muy positiva en los indicadores, de tal manera que permite colocar a la isla también en el nivel 1.

Gran Canaria vuelve a doblar a Tenerife

Estos nuevos niveles de restricción se determinaron horas antes de que la Consejería de Sanidad notificara que Gran Canaria sumó en las últimas 24 horas 90 infectados más, por los 56 de Tenerife, los 16 de Lanzarote y los 5 de Fuerteventura.

Por tanto, Canarias registró 167 nuevos casos en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado se eleva ya a 39.492. Asimismo, en las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas en Canarias, un varón de 67 años en Gran Canaria y dos varones y una mujer en Lanzarote, con edades comprendidas entre los 80 y 94 años. Dos de estos últimos fallecidos no figuran en el registro estadístico y serán incorporados tras su validación. Por tanto, han fallecido hasta ahora 573 personas, mientras 32.667 se han recuperado. Las Islas cuentan con 6.252 pacientes activos, de los cuales 83 están ingresados en UCI y 288 permanecen hospitalizados.