El pleno extraordinario de Arona suspendido el lunes se celebrará esta mañana en Cabo Blanco

El Ayuntamiento de Arona celebrará hoy, a las 9 de la mañana en el Centro Cívico Cabo Blanco, el pleno extraordinario y urgente que no se pudo celebrar el pasado lunes después de que la oposición se plantara y votara en contra de la sesión al no haberse convocado ninguna comisión informativa previa, lo que dio origen a un nuevo encontronazo con el Gobierno municipal.

Después de la convocatoria de las comisiones informativas en la jornada de ayer, Gobierno y oposición se sentarán de nuevo en el salón de actos de Cabo Blanco para debatir los dos puntos incluidos en el orden del día.

El primero de ellos se refiere a la aprobación de la modificación de los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias para que Arona pueda optar a las subvenciones y ayudas europeas. Para ello es necesario que la organización que aglutina a 13 municipios turísticos del Archipiélago se convierta en una central de contratación y los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 5 de abril para presentar la documentación pertinente, arriesgándose el que incumpla a una suspensión temporal.

El segundo punto es la aprobación del convenio suscrito con el Gobierno de Canarias para que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental se encargue de analizar los procedimientos sobre los instrumentos de ordenación urbanística del municipio, ya que el Ayuntamiento carece de un órgano ambiental propio. Desde el grupo de gobierno se indica que sin la aprobación de este punto no se podrán sacar adelante los instrumentos de ordenación.

En la suspensión del pleno del lunes, la oposición reprochó al alcalde, José Julián Mena, su actitud “antidemocrática y autoritaria”, mientras que desde el Gobierno se respondió acusando a los grupos de la oposición de “querer paralizar el municipio”.