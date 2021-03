La oposición en Arona y cuatro ediles del PSOE ‘castigan’ al Gobierno

El grupo de gobierno de Arona lamenta que la oposición y cuatro ediles del PSOE “hayan bloqueado” el acceso de la localidad a fondos europeos a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) y la supervisión ambiental de los proyectos urbanísticos. Hoy habrá comisiones informativas para el pleno ordinario del día 25, que esta vez sí se convoca.

Los dos puntos que se llevaron al pleno extraordinario celebrado ayer en el Centro Cívico de Cabo Blanco eran importantes, y pueden ser determinantes de cara a la recuperación económica del municipio y a los problemas de desempleo que está originando la pandemia y la crisis económica. En ambos casos, tanto algunos representantes del PSOE como los de PP y CC han evitado con sus votos que salgan adelante. Solo apoyaron a Mena y sus seis concejales socialistas los dos de Ciudadanos por Arona (CxA) y Cs.

El Gobierno local recuerda que todos los concejales de la Corporación representan a los vecinos y vecinas, al pueblo de Arona, “al que ahora castigan”, todo ello después de que la Justicia haya reconocido la permanencia del alcalde aún del PSOE. “No se representan a sí mismos, sino a un municipio, a un pueblo que tiene dificultades. Sean responsables y acepten el resultado. Están empeñados en atacarme a mí y al grupo de gobierno, y a quien están atacando de verdad, al no apoyar y aprobar estos dos puntos, es a Arona y a todos sus vecinos”, señaló el alcalde, José Julián Mena, en el Pleno. “Quiero evitar cualquier daño al conjunto de los ciudadanos de Arona, y si esto no sale, será su responsabilidad. Por mi parte, seguiré trabajando por el interés del municipio, como, por ejemplo, con la incorporación de los 24 nuevos agentes de la Policía Local, la primera ampliación de plantilla en más de una década”, afirmó.

problema del PSOE

Águeda Fumero, portavoz del PP, responsabiliza a Mena y al PSOE del “desgobierno de Arona”, y señala que “si no salieron esos dos puntos es responsabilidad de los socialistas, que tienen 13 concejales en el Pleno, la mayoría”. Recuerda que el PP votó en contra del convenio con la AMTC porque “no creemos en ello”, y añade que “si tanta prisa tenía, podía haberlo hecho en junio, cuando lo hicieron los demás ayuntamientos, que ayer en la asamblea celebrada en Guía de Isora también le afearon que sea el único ayuntamiento que no ha pagado las cuotas. Además, no hace falta estar en la AMTC para que Arona reciba fondos europeos”.