‘Salvar La Tejita’ no cede: llevará a Europa su lucha contra el hotel

“Iremos a la Justicia europea si hace falta. No nos resistimos a perder la batalla”, comentó ayer en Onda Tenerife Daniel Duque, uno de los portavoces del colectivo Salvar La Tejita, tras la orden ministerial que sitúa el deslinde del proyecto del hotel, que el grupo Viqueira comenzó a construir cerca de la emblemática playa granadillera en 20 metros y no en los 100 de servidumbre que exigían los ecologistas y hasta el consejero regional, José Antonio Valbuena, quien llegó a calificar al hotel de “burrada”.

Daniel Duque no se mostró sorprendido por la decisión ministerial, a no ser por el largo tiempo -desde junio en que se paralizó la construcción-, porque “sabemos que hay intereses muy poderosos detrás”. Sin embargo, sí se sorprendió de que en esa orden ministerial, publicada en el BOE del 17 de febrero, se recoge que no hay afectación al paisaje dunar, cuando “las vallas del hotel, que por otra parte están hechas de un material considerado ilegal, están materialmente sobre las dunas, como hemos demostrado con estudios, además cualquiera lo puede ver nada más pasar por el lugar o viendo las fotos que hemos publicado reiteradamente”, expresó Duque.

El grupo Viqueira sigue sin pronunciarse sobre cuándo se reanudarán las obras, paralizadas a finales de junio del año pasado por Costas, tras la sonora protesta de dos activistas encaramados sobre las dos grúas de construcción durante 11 días. Activistas que tuvieron que declarar en el Juzgado de Granadilla, al ser denunciados por la constructora, pero que aún no han recibido sanción alguna, según aventuró Duque.

“Nuestros abogados han estudiado esa orden ministerial y desde luego que es recurrible y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, aunque se siga haciendo el hotel”, insistió el portavoz de Salvar La Tejita, recordándole también el consejero Valbuena que “declaró que iba a pedir una revisión de la concesión de la licencia de la empresa Viqueira”.

Asimismo, Duque expuso que otros de los factores que podrían anular esa licencia “es la inexistencia de cualquier tipo de proyecto, estudio técnico o licencia para el tratamiento de aguas residuales, algo insólito para un hotel de esas características. Es de especial interés que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona está actualmente bajo investigación oficial por vertidos de aguas residuales al mar sin depurar que durante años han afectado a distintos puntos del litoral de Granadilla”.