Colas para acceder a la playa de El Médano este Viernes Santo

Como sucediera a lo largo de esta semana, la afluencia a las diferentes playas de Tenerife está siendo muy importante. De ahí que los ayuntamientos hayan programado sistemas de control de aforo para controlar el mismo con todas las garantías anticovid.

A esta hora del día, en la popular playa de El Médano, en Granadilla, se pueden ver importantes colas para entrar en la misma y disfrutar de un día de sol.

Hace solo seis días, el Gobierno determinaba el cierre perimetral para evitar los desplazamientos entre islas sin pruebas negativas de Covid, salvo en los supuestos que figuran en el Real Decreto 926 de 2020, como asistencia a centros sanitarios, razones de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual o familiar, cuidado de mayores, menores y dependientes o la renovación de permisos, etc.

Además, durante este período no podrá superarse en reuniones familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, el máximo de cuatro personas salvo convivientes. En el caso de que el grupo esté compuesto por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el máximo establecido. La presencia de personas en espacios de uso privado se limitará a convivientes en todos los niveles.