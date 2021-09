Michelle Alonso: “Me da muchísima lástima ver cómo está la piscina de Ofra”

Michelle Alonso, junto a José Luis Guadalupe, en DIARIO DE AVISOS | FRAN PALLERO

En el transcurso de una amplia entrevista realizada por Máximo Martín y publicada hoy en DIARIO DE AVISOS, Michelle Alonso, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, se manifestaba acerca del estado ruinoso de la piscina de Ofra en la que ella, como tantos otros deportistas de la Isla, comenzaron a nadar.

La plusmarquista mundial reconocía que le da “muchísima lástima” que la piscina lleve sin actividad desde hace 15 años porque es un recinto del que guarda grandes recuerdos: “Yo nadé ahí desde pequeña, ese es mi colegio. Me da pena que los chiquillos del colegio y todos los que viven ahí no puedan disfrutar de la piscina como lo hice yo. Me gustaría que la arreglaran y funcionara”.

En la misma entrevista, José Luis Guadalupe, entrenador de Michelle, recalcaba que la piscina de Ofra es “cuna de los mejores nadadores de los 89, 90 y principios de 2000” en Tenerife, de ahí su importancia: “Los mejores salieron de ahí, entre otras cosas, porque era explotada por un club, que es lo ideal. Pedro Díaz llevó a cabo allí un proyecto muy bueno”.

La piscina de Ofra se encuentra en un estado ruinoso FRAN PALLERO

Guada recuerda el modelo catalán, en el que las entidades pueden gestionar las piscinas, facilitando el acceso de los deportistas a ella: ” Ellos pueden abrirlas, por ejemplo, a las 05.00 y luego que esos deportistas vayan a la universidad. Eso también permite captar deportistas”.

El entrenador, uno de los más importantes en la historia de la natación canaria, insiste en la necesidad de que las instituciones públicas se impliquen en este tipo de instalaciones por el bien de los deportistas y de la ciudadanía: “Hay que hacer una inversión importante, porque el mantenimiento de ahora no es el de hace años. Por eso se privatizan tantas piscinas. No depende tanto de un club, sino de varias instituciones, que para eso tienen recursos y para eso se invierte. Si no, imposible”.