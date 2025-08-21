Reabren las piscinas cerradas por bacterias fecales en Tenerife: “El agua es apta”

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Garachico ha informado este jueves de que ya se permite nuevamente el baño en las piscinas naturales de El Caletón, después de que las últimas pruebas realizadas hayan arrojado resultados dentro de los valores permitidos.
El consistorio había anunciado este martes la prohibición temporal del baño en las piscinas tras detectarse en una primera muestra valores superiores de Escherichia coli. Siguiendo el protocolo, se tomó una segunda muestra para confirmar la evolución de la calidad del agua.
Según ha comunicado hoy el servicio de inspección sanitaria y laboratorio del Área de Salud de Tenerife, los nuevos análisis han resultado aptos para el baño, lo que ha permitido levantar la prohibición.
El Ayuntamiento asegura que no hay vertidos en las piscinas
Desde el Ayuntamiento se recuerda que, tras las comprobaciones efectuadas en el sistema de saneamiento municipal, se había descartado la existencia de vertidos de aguas fecales en la zona.
El consistorio ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas durante el cierre temporal.
¿Qué es la Escherichia coli y por qué obliga a cerrar zonas de baño?
La Escherichia coli (E. coli) es una bacteria que forma parte de la flora intestinal de los seres humanos y animales. La mayoría de sus cepas son inofensivas, pero algunas pueden causar problemas de salud cuando se detectan en cantidades elevadas en el agua destinada al baño.
¿Cómo llega al mar o a las piscinas naturales?
La presencia de E. coli en zonas de baño suele estar asociada a contaminación fecal, procedente de vertidos, escorrentías tras lluvias intensas o deficiencias en sistemas de saneamiento. Su detección es un indicador de que el agua puede estar contaminada con microorganismos patógenos.
Riesgos para la salud
El contacto con agua contaminada puede provocar:
- Infecciones gastrointestinales (diarrea, vómitos, dolor abdominal).
- Infecciones urinarias.
- En casos más graves, complicaciones como fiebre o deshidratación.