Aena adjudicará en septiembre el servicio de jardines del aeropuerto Tenerife Sur

Aena, empresa encargada de la gestión de los aeropuertos nacionales, salió ayer al paso de las críticas vertidas en los últimos días por distintas entidades y colectivos sociales por el estado de los jardines del aeropuerto Tenerife Sur y la basura que se acumula en su entorno.
El servicio de jardinería se adjudicará “a principios de septiembre” y no solo para la instalación ubicada en el municipio de Granadilla de Abona, sino también para los aeropuertos Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
El importe bruto de la licitación asciende a 804.401 euros, siendo su valor neto de 751.777 euros, según especifica el ente aeroportuario en su sitio web.
CONTRATO MENOR
Mientras tanto, aclara Aena, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad tanto para las personas como para las operaciones en el aeropuerto Tenerife Sur, se ha recurrido a una licitación mediante contrato menor para realizar intervenciones puntuales de limpieza en zonas específicas donde se ha detectado suciedad o jardines en mal estado, hasta que se firme el nuevo contrato.
Ayer mismo, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) del Sur, asociación que denunció con fotos, esta semana, la desatención y la falta de mantenimiento de los espacios verdes del aeropuerto sureño y reclamó “actuaciones urgentes”, valoró que Aena haya reaccionado y se haya puesto en contacto con la organización liderada por Rafael Dolado para expresarle que “hoy mismo[por ayer] se procedería a la limpieza de los espacios exteriores y en las próximas semanas se retomarán las labores de mantenimiento de jardinería”.
TRABAS TÉCNICAS
“Desde el CIT del Sur informamos que, tras contactar con Aena, se nos ha trasladado que ya se han solventado provisionalmente y con carácter de urgencia los impedimentos técnicos y legales que venían ocasionando la lamentable situación de las zonas verdes en el aeropuerto Tenerife Sur”, subrayó el CIT en un comunicado en redes sociales, en el que destacó los esfuerzos realizados por todas las partes y manifestó su deseo de “recuperar la normalidad en beneficio de todos los usuarios de la terminal e instalaciones anexas”.
Otras organizaciones como el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), presidido por Javier Cabrera, y el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), liderado por José Fernando Cabrera, también han criticado el “estado de abandono” de las zonas verdes, así como los “graves problemas de insalubridad”.