Comienza la instalación del cable submarino entre Tenerife y La Gomera

El buque cablero Cable Enterprise, uno de los barcos más modernos de la flota de la compañía Prysmian, se encuentra desde ayer realizando las primeras actuaciones en la zona trasera del puerto de San Sebastián de La Gomera para la instalación del cable submarino que unirá los sistemas eléctricos de La Gomera y Tenerife.
Esta operación supone un hito fundamental dentro del proyecto de interconexión eléctrica, que culminará a finales de este año, destacaron desde el Cabildo. Una interconexión que será determinante para garantizar la seguridad del suministro en La Gomera, posibilitar una mayor integración de energías renovables y lograr una reducción de los costes globales de generación al quedar unidos los sistemas de ambas islas, indicaron, por su parte, desde Red Eléctrica.
Cabe recordar que este buque atracó, la pasada semana, en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, con el fin de ultimar los preparativos para comenzar con los trabajos de tendido del cable submarino.
El inicio de los trabajos representa la fase final de una infraestructura impulsada por Red Eléctrica, en coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gomera, el Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos implicados y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la trascendencia de este momento para la Isla, porque “damos un paso decisivo para el futuro energético del territorio insular”. En este sentido, remarcó que el inicio del tendido del cable submarino representa la materialización de “años de esfuerzo, diálogo y cooperación entre administraciones, junto a Red Eléctrica, para garantizar a los ciudadanos una energía más segura, limpia y estable”.
Asimismo, Curbelo subrayó que esta interconexión permitirá a la Isla “avanzar hacia un modelo más sostenible, capaz de integrar todo el potencial renovable que tenemos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y abriendo la posibilidad de aportar incluso excedentes a Tenerife”.
El dirigente insular insistió en que este proyecto “es un ejemplo de que, trabajando unidos, las administraciones y la iniciativa pública pueden hacer realidad infraestructuras que transforman el presente y el futuro de un territorio”.
Trabajos con el cable submarino
El tendido del nuevo doble circuito eléctrico submarino entre La Gomera y Tenerife conectará las nuevas subestaciones de El Palmar, recientemente finalizada en la Isla, y la de Chío en Tenerife.
Según explicaron desde Red Eléctrica, los trabajos durarán un mes y se inician con el tendido del primer circuito de 66kV desde La Gomera hasta Punta Blanca, punto de la interconexión con la isla de Tenerife. Posteriormente, el Cable Enterprise regresará a La Gomera para tender el segundo circuito, esperando completar todos los trabajos a principios del mes de octubre, con el objetivo de finalizar el conjunto del enlace a final de año.
Esta línea subterráneo-submarina de doble circuito a 66 kV, de 50 MVA de capacidad de transporte por circuito, consta de un tramo submarino de aproximadamente 36 kilómetros de longitud, que discurre a una profundidad máxima de 1.145 metros y de dos tramos terrestres en La Gomera y en Tenerife.
Concretamente, destacaron, se trata del enlace submarino tripolar en alterna a 66 kV más profundo del mundo, por lo que ha requerido de un diseño del cable adaptado, y reforzado con materiales ligeros capaces de soportar los exigentes requerimientos del entorno en el que irá instalado el cable.
Por otro lado, por su longitud y complejidad, la llegada del cable a tierra en ambas islas ha supuesto un reto para asegurar la protección de la biodiversidad de las aguas más someras, dada la naturaleza singular de los suelos volcánicos, muy heterogéneos. Para ello, se ha recurrido a la técnica de perforación dirigida, que introduce el cable en el mar a través de un microtunel con salida a cientos de metros de la costa, anulando cualquier afección a las comunidades biológicas del tramo de perforación de la costa.
Además, indicaron que el trazado de la interconexión ha sido diseñado con el fin de minimizar el impacto paisajístico y de asegurar la máxima protección de la vegetación y la fauna en las zonas por las que transcurre su recorrido.
La interconexión submarina entre Tenerife y La Gomera, cuya puesta en servicio está prevista a final de año, está incluida en el Plan de Desarrollo de la Red de transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, y comprende la línea eléctrica subterráneo-submarina, y las dos nuevas subestaciones, El Palmar, en La Gomera, y Chío, en Tenerife.