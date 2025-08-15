Canarias celebra hoy el día grande en honor a su Patrona

La Villa de Candelaria vivirá hoy el día grande de la festividad en honor a la Patrona de Canarias. Después de la marea de peregrinos que llegó ayer y la pasada madrugada -alrededor de 100.000, según los cálculos del Ayuntamiento- hoy se celebrarán los actos religiosos más solemnes.
El primero de ellos tendrá lugar a las 9 de la mañana en la basílica, con la recepción de tambores y la ofrenda de la Asociación Cultural La Guanchería de Los Realejos. Una hora después, llegará la marcha atlética, con más de 600 corredores procedentes de Santa Cruz que entonarán sus emocionantes vivas a la Virgen ramo en mano al llegar a la plaza de la basílica.
A las 10.45 tendrá lugar la parada militar y 45 minutos más tarde saldrá la procesión cívica hasta la plaza de la Patrona de Canarias acompañada de la banda de música Las Candelas.
La solemne misa la oficiará por primera vez el nuevo obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que toma el testigo de Bernardo Álvarez. Un año más, el apartado musical de la eucaristía correrá a cargo de la coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la orquesta de cámara Las Candelas.
A su finalización, se celebrará la procesión de la Virgen de Candelaria alrededor de la plaza, con el acompañamiento de la banda de música Las Candelas y la nueva banda de Igueste. Una vez que la imagen retorne al punto de entrada de la basílica, tendrá lugar la tradicional lluvia de voladores en el cielo de Candelaria.
OPERATIVO DE SEGURIDAD
El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria coordinan desde ayer un dispositivo de seguridad formado por 600 personas para el correcto desarrollo de la peregrinación a pie, un recorrido que solo se ha podido hacer por la carretera vieja (TF-28) y por el histórico Camino Viejo de Candelaria, debido al elevado riesgo de incendio forestal, aunque desde ayer las temperaturas no son tan calurosas.
El dispositivo del Cabildo está integrado por 400 personas de la Consejería de Medio Natural, que coordina el operativo con el servicio técnico de Seguridad y Protección Civil, el personal del Operativo de Prevención de Incendios Forestales, agentes de Medio Ambiente, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y las consejerías de Movilidad y Carreteras.
A esos 400 efectivos se le añaden 200 personas de otras administraciones y entidades, entre las que destaca la labor de la Guardia Civil, que ha diseñado un amplio operativo para garantizar la protección y seguridad de las personas que participen en la peregrinación.
ALERTA FORESTAL
En concreto, serán más de 150 efectivos del Instituto Armado los que participarán en las diversas tareas de seguridad ciudadana en un dispositivo que ha tenido en cuenta la alerta por riesgo de incendio forestal que se mantiene activa debido a las altas temperaturas. Por ese motivo, se ha prohibido el tránsito por pistas y senderos forestales.
El dispositivo organizado por el Cabildo está coordinado con el que desplieguen las distintas administraciones implicadas: Ayuntamiento de Candelaria, policías locales de Candelaria, Santa Cruz, El Rosario y Tacoronte y efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica.
El dispositivo de seguridad se completa con las Direcciones Generales de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario y el Cecoes 112, Cruz Roja y voluntarios de las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil. Por su parte, el hospital de campaña ha sido dispuesto al lado del centro de salud para atender cualquier incidencia.
PLAN CONTRA APAGONES
Endesa, a través de e-distribución, su filial de Redes, informó ayer de la puesta en marcha de un plan de contingencia con el que se busca minimizar el riesgo de que se produzcan apagones en la isla dew Tenerife durante la celebración de las fiestas de la Virgen de Candelaria.
Así, debido a la relevancia social de los actos previstos y del gran número de personas que se espera que acudan en estas fechas al municipio, se ha establecido este plan especial con el fin de garantizar la continuidad del suministro eléctrico a los centros de transformación que alimentan las zonas donde se celebran los eventos y, en el caso de producirse una eventual avería, reponer el servicio en el menor tiempo posible, informó la compañía en un comunicado.