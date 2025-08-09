Contraste térmico en Tenerife: hasta 14 grados de diferencia en un mismo día

La jornada de este sábado ha dejado en Tenerife un marcado contraste térmico, con diferencias de hasta 14 grados en puntos situados a tan solo 300 metros de altitud de distancia.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fenómeno se debe a la inversión térmica que conlleva el frescor y la humedad del alisio, y a la influencia de vientos de ladera en zonas de recalentamiento.
En gran parte del norte de la Isla, la tarde ha transcurrido entre nubes y calima, manteniendo temperaturas moderadas respecto a otros puntos de Tenerife especialmente afectados por la ola de calor.
Es el caso de La Victoria de Acentejo, donde se han mantenido los 25 grados, situándose como uno de los puntos con los termómetros más bajos del Archipiélago. Prueba de ello es que la quinta temperatura mínima se ha registrado en la estación meteorológica de la Aemet en el municipio: 17,5 grados a las 07.30 horas.
Entre las mínimas de la jornada en Canarias se encuentran Agulo, La Gomera (17,1°C); San Juan de la Rambla, Tenerife (17,2°C); San Andrés y Sauces, La Palma (17,4°C), y las Cañadas del Teide, La Orotava, Tenerife (17,5°C).
En contraste, en la zona alta de Los Realejos, próxima al Parque Nacional del Teide, el termómetro ha marcado 37 grados, mientras que en municipios costeros como Puerto de la Cruz, La Orotava o Icod el Alto las temperaturas han oscilado entre 22 y 28 grados, con brisa que ha suavizado la sensación térmica.
Esta amplitud térmica en Tenerife se produce el mismo día en que Canarias registró la temperatura más alta de España, con 43,5 grados en La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria.