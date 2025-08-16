Curbelo pide para las Islas Verdes una conectividad digna y eficiente

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) y presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, demanda acciones inmediatas para resolver la situación crítica que atraviesa el puerto de Los Cristianos, infraestructura esencial para la conectividad con las llamadas Islas Verdes: La Gomera, El Hierro y La Palma.
“Desde ASG seguiremos impulsando todas las acciones necesarias ante las distintas administraciones para asegurar una conectividad digna y eficiente entre Tenerife y las islas no capitalinas”, aseguró.
El puerto de Los Cristianos alcanzó los 2,3 millones de pasajeros el pasado año 2024, una cifra récord que revela la importancia estratégica del enclave tinerfeño, pero también subraya su patente saturación operativa.
Ante esta realidad, Casimiro Curbelo destaca la necesidad de adoptar medidas concretas que solucionen los problemas operativos del puerto, garantizando así una movilidad interinsular eficaz y segura. Y no es esta una petición que se pueda tildar de nueva; más bien, viene siendo una reclamación reiterada que se ha convertido en urgente.
Según apuntó, “no podemos seguir afrontando esta situación de congestión en el puerto como si fuera algo meramente circunstancial. Las soluciones que se adopten deben ser definitivas, inmediatas y contar con el respaldo del Estado y Comunidad Autónoma”.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha advertido de que el puerto tinerfeño actualmente realiza más de 23 operaciones diarias de ferris en una franja de tan solo ocho horas, cifra que supera ampliamente su capacidad operativa óptima. A ello se añade un incremento del 110% en tráfico de mercancías en los últimos años, elevando el riesgo operativo en torno a un 40%.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno de España aprobó recientemente un plan de medidas técnicas destinado a descongestionar esta infraestructura portuaria sin proceder a ampliaciones estructurales significativas.
Entre las actuaciones contempladas destacan la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el soterramiento de los accesos y la ampliación en altura del parking existente, así como el refuerzo del dique exterior. Estas obras están previstas para 2026, con una duración de entre seis y ocho meses.
Sin embargo, Casimiro Curbelo considera que estas medidas, aunque positivas, no resuelven completamente el problema de fondo: “Estas actuaciones técnicas son necesarias, pero insuficientes si no se aborda una planificación integral que permita gestionar el crecimiento del tráfico marítimo en condiciones sostenibles y seguras para la ciudadanía”.
El portavoz parlamentario de ASG insistió en que la propuesta más viable desde el punto de vista técnico, ambiental y económico es una reordenación completa y eficiente del puerto actual, acompañada por la evaluación seria de alternativas viables.
Curbelo reiteró, asimismo, la disposición absoluta de su grupo político para apoyar todas aquellas iniciativas que garanticen una conectividad eficaz, sostenible y segura para los residentes y visitantes de las Islas Verdes.
Por último, el líder de ASG insistió en que la mejora del puerto de Los Cristianos no solo es una cuestión de movilidad, sino un tema clave para el desarrollo económico y social de toda Canarias. “Resolver estos problemas permitirá potenciar nuestra economía y calidad de vida, especialmente en La Gomera, El Hierro y La Palma”.
Así funciona
Por encima de su capacidad, sin espacio en tierra, con solo dos atraques operativos y rodeado de un viario saturado. Así funciona hoy el puerto de Los Cristianos, principal vía de enlace con las llamadas Islas Verdes –La Gomera, El Hierro y La Palma–, pero también un sistema que, según los técnicos, “puede morir de éxito”.
La evolución del tráfico es clara: entre 2010 y 2024, el número de pasajeros ha crecido un 52,91%, mientras que el volumen de vehículos se ha disparado un 104,46%. En ese mismo periodo, la media de pasajeros por buque ha pasado de 306,5 a 543,41, y los vehículos por buque se han incrementado de 52,44 a 124,33. A partir de aquí las proyecciones a 2050 solo agravan el panorama.