El Gobierno declara por primera vez la alerta máxima por calor extremo en toda Canarias

Declaran por primera vez una situación de alerta máxima por altas temperaturas en toda la Comunidad Autónoma. La ola de calor, que se extenderá varios días, llevará a alcanzar temperaturas muy elevadas, de hasta 40 grados e incluso superarse en algunas zonas de Canarias.
A ello se suma también la declaración de alerta máxima por riesgo de incendios forestales en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado la activación de aviso rojo por calor desde mañana en Gran Canaria que se ampliará a Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura a partir del domingo.
Así se ha avanzado en una rueda de prensa para informar de la reunión del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) para informar de las decisiones ante el aumento de las temperaturas máximas y del riesgo de incendio forestal previsto para los próximos días.
Paralelamente, se pondrán en marcha medidas y se establecerán recomendaciones a la población para que eviten ponerse en situación de riesgo, (buscar sombra, no exponerse al sol en los momentos de máxima intensidad, atentos a la situación de personas vulnerables, evitar ejercicio físico en las horas de más calor, etc).
Asimismo, se pide extremar la precaución para evitar que se declaren incendios. Se cuenta con más de 2.000 efectivos que participan en el control, prevención y extinción de incendios, con más de 200 vehículos y 19 medios aéreos.