El CD Tenerife se pone la camiseta de Primera RFEF desde el inicio (0-2)

El CD Tenerife estaba obligado a presentar sus credenciales desde el primer segundo de la temporada y cumplió. En el Pedro Escartín de Guadalajara demostró haberse puesto ya la camiseta de Primera RFEF y, con seriedad y fiabilidad, se impuso al Deportivo gracias a los goles de Dani Fernández, en la primera parte, y de Nacho Gil, en la segunda.
Dos goles que permiten a los de Álvaro Cervera ponerse de entrada en lo más alto de la clasificación del Grupo I, a falta de que se juege el Real Avilés-Ponferradina, que se está disputando en el Román Suárez.
El Tenerife empezó pronto a acercarse a la meta deportivista gracias a tres saques de esquina lanzados de manera consecutiva que la defensa local supo evitar.
Fue el comienzo del dominio claro y contundente de un Tenerife que dominó la primera mitad. Los de Álvaro Cervera, quien vio el partido desde la grada al cumplir una sanción que arrastra desde la temporada pasada, jugaron a lo que quisieron y el equipo demostró ser tan sólido como fiable.
Aún así, el primer disparo entre los tres palos correspondió al Deportivo Guadalajara, obra de Cañizo. Paró Dani sin peligro ni apuros.
Respondieron los visitantes con una acción fabricada por Dani por el carril y que malogró Enric golpeando mal un esférico que salió lejos de la meta defendida por Zarco. Esta acción sería el preludio del primer tanto de la tarde marcado por el CD Tenerife.
Corría el minuto 23 del primer acto cuando Juanjo roba de manera brillante en la medular y centra a un De Miguel que llevó la pelota pegada al pie hasta que pudo poner un centro medido al segundo palo donde, de manera inesperada, aparece Dani Fernández para convertir en realidad el primer gol de la temporada de los blanquiazules.
Poco después, superada la primera media hora de juego de partido, el Tenerife solicitó el Football Video Support para revisar un posible penalti a favor tras una clara caída de Enric en el área castellano manchega.
El colegiado, tras apreciar las imágenes del monitor, no pudo aclarar si la acción previa al penalti tenía que ser invalidada por fuera de juego tinerfeño. Y como las imágenes no fueron claras, el Tenerife se quedó con las ganas y manteniendo una solicitud de FVS para el resto del partido.
Con ventaja en el marcador para el cuadro canario finalizó un primer acto que dominaron los de Cervera.
El inicio de la segunda parte sirvió para que el CD Tenerife ampliase su ventaja. Minuto 50. Las dos torres blanquiazules, Gallego y De Miguel, se aliaron para fabricar el 0-2. El primero centró con el tacón al segundo, quien asistió a Nacho Gil. El habilidoso ‘10’ tinerfeñista definió con habilidad cruzado al fondo de las mallas guadalajareñas. Segundo de los visitantes, que tenían al alcance los tres primeros puntos de la temporada.
En el 55, el Guadalajara pidió la revisión de una clarísima falta cometida por Álvaro. El banquillo local pidió la tarjeta roja, sin que le diera la razón el colegiado.
Esta jugada, que tardó en decidirse, permitió una pequeña tregua en el duelo que aprovecharon los entrenadores para hacer cambios. Roberto Perera retiró del campo a Álvaro, con amarilla, y al autor del 0-1, Dani Fernández. Entraron José León para el centro de la defensa y Cris Montes para el lugar del canterano. En definitiva, los cambios fueron hombre por hombre.
Más tarde, en el 71, Gallego y Nacho Gil, con molestias, fueron relevados para que entraran al campo Noel López y Fabricio. Cerró el carrusel de cambios la entrada de Calavera, por Juanjo, al mediocampo. Minuto 77.
En la recta final del encuentro, el CD Tenerife perdió la posesión de la pelota y el control del encuentro. Fue a raíz de la sustitución de Juanjo cuando el equipo perdió dicho dominio. El Guadalajara mejoró e intentó atacar la portería defendida por un Dani Martín que evitó, en el 78, un tanto de los locales con una gran mano.