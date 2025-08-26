Llegan las lluvias a Canarias: la previsión de la Aemet, al detalle

La previsión meteorológica para hoy en Canarias indica que en el norte, habrá predominio de cielos nubosos, con probables lluvias en general débiles y ocasionales, especialmente durante la primera mitad del día y en el nordeste, donde no se descarta que puedan ser localmente persistentes en medianías orientadas al norte.
En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en vertientes sur y suroeste, principalmente al principio y por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y medianías del suroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte, más brisas en el suroeste.
en el norte e interior de Gran Canaria estará nuboso a cubierto con lluvias en general débiles y ocasionales principalmente durante la primera mitad del día, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías; mientras que a partir de la tarde predominarán los intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en cumbres.
En el resto de zonas predominará el cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el suroeste en especial por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles, ocasionales y dispersas a primeras horas, especialmente en el norte y oeste, y predominio del poco nuboso durante la tarde.
Las temperaturas experimentarán con pocos cambios, con ligero descensos de las máximas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado de componente norte, que será en general fuerte en vertientes sureste y oeste, así como en cumbres y medianías del sur, donde son probables las rachas localmente muy fuertes, especialmente a primeras horas y, en menor medida, a partir del final de la tarde. Brisas en el suroeste.