Luto en la música española por el fallecimiento de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

El cantante y compositor Manuel de la Calva (Barcelona, 15 de febrero de 1937), integrante del Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa, ha fallecido este martes, 26 de agosto, a los 88 años.
La noticia ha sido comunicada por su compañero a través del perfil oficial del grupo en X. “Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”, escribía Ramón Arcusa.
Arcusa añadia en su despedida: “No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”.
El comunicado en redes sociales finaliza con un mensaje a los familiares más cercanos del músico: “Myrna, Vicky y Daniel… un más que fuerte abrazo”.
Con una trayectoria de varias décadas, el Dúo Dinámico se consolidó como uno de los grupos más influyentes de la música popular española, con canciones que forman parte del repertorio colectivo del país.
El Dúo Dinámico, una referencia de la música española
El Dúo Dinámico nació en Barcelona en 1958, formado por Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, quienes compaginaban inicialmente su trabajo en la industria aeronáutica con sus primeras actuaciones musicales.
Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde, donde ambos habían comenzado a trabajar. A finales de 1958 se presentaron en un programa de radio bajo el nombre de The Dynamic Boys, denominación que el presentador castellanizó como Dúo Dinámico.
Conocidos como los “pioneros del pop español”, fueron los primeros artistas en grabar un disco de vinilo en España y en protagonizar fenómenos de masas entre la juventud de la época. En los primeros años de los 60 también participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.
Entre sus canciones más recordadas figuran Quince años tiene mi amor, Resistiré, Perdóname, Quisiera ser, Mari Carmen, Esos ojitos negros o Amor de verano.
Su legado fue reconocido con importantes distinciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010), el Grammy Latino a la Excelencia Musical (2014) y la Medalla de Honor de la SGAE (2024).
Además de su labor como intérprete, Manuel de la Calva fue compositor, arreglista y productor para artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel. Registró más de 560 títulos en la SGAE, de la que era socio desde octubre de 1960.