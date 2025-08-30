Así son los paisajes de Canarias que parecen de otro mundo: podrían ser de película (y alguno ya lo ha sido)

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria Mila (@mila.anei), grabado mientras circulaba por la TF-5 a la altura de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife, se ha hecho viral.
En la grabación, realizada desde el interior de un coche, la joven asegura que “las carreteras de Tenerife parecen de Jurassic Park”, refiriéndose a la frondosa vegetación y a los abruptos acantilados de la zona.
El clip, que acumula miles de visualizaciones y comentarios, ha provocado reacciones de otros usuarios que coinciden en comparar la Isla con escenarios cinematográficos. Uno de ellos apunta: “Debes ir a La Gomera, es auténticamente Jurassic Park”.
Este fenómeno viral refuerza una percepción compartida: muchos paisajes del Archipiélago no parecen de este mundo.
Paisajes de película en Canarias
El Teide (Tenerife)
El Parque Nacional del Teide, Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2007, es el espacio natural más visitado de España. Con sus 3.715 metros de altitud, el Teide es la cima más alta del país y el tercer mayor volcán del mundo desde su base oceánica. El entorno está compuesto por cráteres, coladas y formaciones rocosas de formas singulares, como Roques de García o la Catedral. Su aspecto ha servido para recrear planetas y paisajes extraterrestres en películas como Furia de Titanes (2010) y en rodajes publicitarios internacionales.
Macizo de Anaga (Tenerife)
La Reserva de la Biosfera de Anaga, en el extremo noreste de Tenerife, alberga uno de los bosques de laurisilva mejor conservados del mundo. Este espacio, atravesado por profundos barrancos y con un relieve abrupto, cuenta con senderos tradicionales que conectan caseríos históricos como Taganana o Afur. La humedad constante genera un paisaje cubierto de musgo y niebla que ha sido escenario de documentales y rodajes televisivos. Además, es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa, con especies vegetales y animales endémicas.
Paisaje Lunar (Tenerife)
Ubicado en el municipio de Vilaflor, este entorno se forma por la erosión sobre capas de ceniza volcánica de tonalidad clara, que ha dado lugar a figuras cónicas conocidas como “chimeneas de hadas”. El sendero de acceso, de unos 13 kilómetros, atraviesa pinares de pino canario y ofrece vistas panorámicas de la Isla. Se trata de una de las rutas más transitadas por excursionistas y un ejemplo del efecto de los procesos erosivos en suelos volcánicos.
Parque Nacional de Garajonay (La Gomera)
Este parque alberga la mayor representación de laurisilva canaria y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986. Sus condiciones climáticas, con humedad constante y frecuentes nieblas, permiten la existencia de un ecosistema que en Europa continental prácticamente desapareció. Sus senderos atraviesan un paisaje denso de vegetación, con especies endémicas y restos arqueológicos de antiguos pobladores gomeros. La imagen de frondosidad ha llevado a muchos visitantes a compararlo con escenarios de películas de aventuras.
Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote)
Situado entre los municipios de Yaiza y Tinajo, este parque surgió tras las erupciones volcánicas ocurridas entre 1730 y 1824. Su superficie abarca más de 50 km², donde predominan lavas solidificadas, conos volcánicos y paisajes sin apenas vegetación. Las tonalidades rojizas, ocres, negras y naranjas son características. En este lugar se realizan demostraciones geotérmicas para los visitantes, mostrando cómo el calor del subsuelo permanece activo. Timanfaya ha sido utilizado en rodajes documentales y campañas internacionales como ejemplo de un entorno de apariencia extraterrestre.
Charco de los Clicos (Lanzarote)
Conocido también como Laguna Verde, se ubica en el municipio de Yaiza, en el interior de un cráter abierto al mar llamado El Golfo. Su color se debe a la presencia de algas en suspensión y a la concentración de minerales. Está conectado con el océano Atlántico a través de grietas subterráneas, aunque separado por una playa de arena negra. Forma parte del Parque Natural de Los Volcanes y es una de las imágenes más difundidas de Lanzarote, aunque el baño en la laguna está prohibido.
Además de estos paisajes, Canarias ha acogido numerosos rodajes internacionales. Tenerife y Gran Canaria fueron escenarios de Fast & Furious 6 (2013); Fuerteventura acogió parte de Star Wars: Episodio IX (2019) y Exodus: Dioses y Reyes (2014); y Lanzarote fue localización de escenas de Moby Dick (1956) y de producciones más recientes como The Witcher (Netflix). Estas producciones han reforzado la imagen del Archipiélago como un gran plató natural.
Otros rincones “extraterrestres”
Erosiones de Bolnuevo (Murcia)
Este espacio natural, situado en la costa de Mazarrón, es conocido popularmente como “la ciudad encantada de Bolnuevo”. Sus singulares formaciones de arenisca, moldeadas durante siglos por el viento y el agua, adoptan formas que recuerdan a setas o figuras esculpidas. Están catalogadas como patrimonio natural de la Región de Murcia y se ubican junto a un tramo de litoral con playas vírgenes que enlaza Bolnuevo con Puntas de Calnegre, en Lorca. El enclave es muy visitado por su fotogenia y su parecido con escenarios de ciencia ficción.
Las Médulas (León)
Situadas en la comarca de El Bierzo, son el resultado de la mayor explotación aurífera a cielo abierto del Imperio romano. Para extraer el oro, los romanos aplicaron la técnica denominada ruina montium, que consistía en canalizar agua desde kilómetros de distancia para fracturar la montaña y liberar el mineral. El paisaje rojizo y erosionado que se observa hoy es fruto de aquella actividad minera. En 1997 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Este mes de agosto, un incendio forestal ha arrasado la zona, afectando a castaños centenarios, sendas turísticas, el mirador de Orellán y el Aula Arqueológica. El fuego formó parte de una ola que quemó más de 100.000 hectáreas en León y Zamora, reabriendo el debate sobre la protección del patrimonio cultural y natural.
El Torcal de Antequera (Málaga)
Este paraje natural, declarado Patrimonio Mundial en 2016 dentro del conjunto Sitios de los Dólmenes de Antequera, es uno de los paisajes kársticos más espectaculares de Europa. Hace unos 200 millones de años fue fondo marino, y la acumulación de sedimentos calcáreos dio lugar a su relieve. Posteriormente, el agua, el hielo y el viento erosionaron las rocas, creando formaciones caprichosas que recuerdan a figuras humanas o animales. El Torcal cuenta con varias rutas de senderismo señalizadas y es también una zona de gran interés geológico.
Selva de Irati (Navarra)
Se extiende a lo largo de unas 17.000 hectáreas en el Pirineo oriental navarro y es uno de los mayores bosques de haya y abeto de Europa. Alberga una gran biodiversidad, con especies como el ciervo, el jabalí, el gato montés o aves rapaces forestales. Su paisaje cambia con cada estación, pero alcanza su mayor atractivo en otoño, cuando el follaje adquiere tonalidades rojizas, naranjas y doradas. El acceso al bosque está regulado para preservar su ecosistema, y cuenta con diferentes rutas de senderismo que parten desde localidades como Ochagavía o Orbaizeta.