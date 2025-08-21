La D.O. Acentejo, tajante con la filoxera en Tenerife: “Los focos se eliminan bajo estricto control”

El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo acordó ayer asumir de manera conjunta las recomendaciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife ante la plaga de filoxera en la Isla. Estas líneas de actuación cuentan con el respaldo del 95% del sector vitivinícola canario.
En la actualidad se encuentran localizados y controlados dos focos de filoxera en viñedos abandonados, que corresponden a un total de 30 parras. Dichos focos están siendo eliminados bajo el control de la empresa pública GMR Canarias y del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, con conocimiento del Ministerio de Agricultura de España.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicará de forma urgente las normas que establecen los procedimientos para evitar la propagación del insecto.
El Consejo Regulador recuerda la importancia de comunicar cualquier posible presencia de filoxera a la Agencia de Extensión Agraria o al propio Consejo Tacoronte-Acentejo.