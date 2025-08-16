Ni batidos ni queso: este es el plato de Canarias rico en proteínas y fácil de hacer

El escaldón de gofio es mucho más que un plato tradicional de Canarias: se trata de una receta sencilla, nutritiva y llena de historia que ha pasado de generación en generación. Preparado a base de gofio —harina de cereales tostados como el trigo o el millo—, este alimento ha sido durante siglos uno de los pilares de la gastronomía isleña.
Lo que quizá no todos saben es que el escaldón de gofio es también una fuente destacada de proteínas, convirtiéndose en un plato que combina tradición y nutrición. Dependiendo de su preparación, puede llevar caldo de pescado, carne o verduras, a lo que se suman cebolla, mojo y otros acompañamientos que realzan su sabor.
Un superalimento de Canarias
El gofio en sí mismo es considerado un superalimento, ya que aporta hidratos de carbono complejos, fibra, minerales y un porcentaje elevado de proteínas vegetales. Este valor nutricional se multiplica cuando se combina en forma de escaldón con caldos ricos en proteínas animales como el de pescado o la carne.
En un contexto en el que cada vez más personas buscan opciones saludables y naturales, el escaldón de gofio de Canarias se posiciona como una alternativa perfecta: es saciante, energético y con un perfil nutricional equilibrado, ideal tanto para deportistas como para quienes desean mantener una dieta variada y sostenible.
Versatilidad en la mesa
Otro de los atractivos de este plato es su versatilidad. Se puede servir como entrante, plato principal o acompañamiento. En muchos hogares de Canarias, es habitual presentarlo en reuniones familiares, romerías y celebraciones, siendo símbolo de identidad y cultura.
Su sencillez de preparación —basta con añadir gofio al caldo caliente y remover hasta lograr la textura deseada— lo convierte en un plato accesible para cualquiera que quiera probarlo, incluso fuera de Canarias.
Patrimonio y futuro
El escaldón de gofio es un claro ejemplo de cómo la cocina tradicional de Canarias puede adaptarse a las nuevas tendencias de alimentación. Hoy en día, incluso forma parte de cartas de restaurantes que reinterpretan la receta en versión moderna, pero siempre manteniendo su esencia.
Ingredientes del escaldón de gofio
Los ingredientes básicos son muy fáciles de conseguir:
- Gofio de millo, trigo o mezcla (al gusto)
- Caldo caliente (puede ser de pescado, carne o verduras)
- Cebolla cruda en rodajas finas (opcional, pero muy típica)
- Mojo picón o verde para acompañar
- Sal (solo si el caldo no está lo suficientemente sabroso).
Cómo hacer un escaldón de gofio paso a paso
- Calienta el caldo:
Prepara un caldo base (de pescado, carne o verduras) y mantenlo caliente.
- Añade el gofio:
Coloca el gofio en un bol o recipiente hondo.
- Escalda el gofio:
Vierte el caldo caliente poco a poco sobre el gofio, mientras remueves con una cuchara de madera. La clave está en añadir el caldo poco a poco para controlar la textura: ni muy seco ni demasiado líquido.
- Remueve hasta obtener una masa homogénea:
El escaldón debe quedar con una textura cremosa y compacta, pero fácil de servir con cuchara.
- Acompaña y sirve:
Añade por encima rodajas de cebolla, mojo canario o un poco de queso. Sirve caliente.