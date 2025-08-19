Este es el pueblo más feo de Tenerife, según una revista especializada en viajes

En tiempos en los que proliferan los rankings para todo tipo de cosas, desde la calidad del aire hasta el café más sabroso, la revista Viajar ha querido sumarse a la tendencia con una propuesta tan curiosa como polémica: una lista de los pueblos considerados menos atractivos de España, uno por cada provincia. Ahí figura el pueblo más feo de Tenerife.
En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el protagonismo ha recaído en Tenerife, donde el núcleo costero de Guargacho, perteneciente al municipio de San Miguel de Abona, aparece señalado como el “pueblo más feo” de la provincia occidental. La elección, realizada con apoyo de Inteligencia Artificial, ha generado debate y comentarios encontrados.
La propia publicación matiza que el calificativo de “pueblo más feo” depende siempre del gusto personal, aunque añade que “no se trata de un lugar encantador”. No obstante, también recuerda que Guargacho tiene una vida comunitaria que lo distingue, con celebraciones populares como las fiestas de la Virgen del Carmen en julio y las de Santo Hermano Pedro en mayo.
En lo que respecta a la provincia de Las Palmas, la distinción poco halagüeña ha recaído en Vecindario, en Gran Canaria, que figura en esta singular clasificación.
El pueblo más feo y el más bonito
Sin embargo, antes de que los tinerfeños se sientan heridos en su orgullo, pueden sacar pecho porque la misma revista, nuevamente ayudada por la tecnología, también ha señalado a Garachico como el pueblo más bonito de la provincia. Este encantador rincón del norte de Tenerife ha sido destacado en múltiples ocasiones por publicaciones especializadas, y no es para menos.
Garachico, con sus famosas piscinas naturales formadas por la lava del volcán Trevejo en 1706, sigue siendo un destino inigualable para aquellos que buscan un baño en un entorno natural y espectacular. Este pequeño pueblo ya ha dejado huella en el mundo del turismo y la cultura, y sigue siendo un motivo de orgullo para la isla.
Así que, mientras Guargacho y Vecindario figuran en esta controvertida lista, Garachico continúa brillando como una joya en el mapa turístico de Canarias.