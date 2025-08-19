San Sebastián de La Gomera se enfrentará a Cubas de la Sagra en la “finalísima” del Grand Prix 2025

El municipio de San Sebastián de La Gomera logró clasificarse para la finalísima del Grand Prix 2025 durante una apasionante y competitiva semifinal en la que Herencia, municipio de Ciudad Real, mantuvo a raya a nuestro equipo, ocupando siempre el primer puesto de la clasificación global del programa. San Sebastián de La Gomera remontó de manera brillante en la última prueba, “El Diccionario”, de la mano de la alcaldesa Angélica Padilla, la asesora Lourdes Armas López y Edu Soto, padrino del equipo.
El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera impulsó su participación en esta nueva temporada del Grand Prix de RTVE al considerar que la presencia del municipio en uno de los programas más emblemáticos, divertidos y con mayor repercusión del verano supondría contar con un extraordinario escaparate nacional en el que mostrar la enorme riqueza patrimonial, natural, cultural y gastronómica de La Gomera. Para esta aventura televisiva, que es la primera participación de un municipio canario desde el regreso del concurso a la pequeña pantalla en 2023, el ayuntamiento ha contado también con la inestimable colaboración y patrocinio del Cabildo de La Gomera y del Gobierno de Canarias a través de las consejerías de Presidencia y Agricultura, así como de GuaguaGomera.
El equipo canario defendió de nuevo el color azul y contó con el actor, humorista y cantante Edu Soto como flamante padrino. Mientras que el color amarillo representaba al municipio de Herencia, cuyo alcalde Sergio García-Navas Corrales estuvo acompañado de la influencer Dulceida como madrina del equipo de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de Canarias, a través de su marca Volcanic Xperience de GMR Canarias, mostró un apoyo sin fisuras al equipo gomero y se encargó de llevar el sabor de nuestras islas a Madrid con la entrega de una muestra de productos de la gastronomía canaria a Sergio García-Navas Corrales, alcalde de Herencia, a Ramón García, Lalachus, Ángela Fernández y al equipo del Grand Prix del Verano.
En esta semifinal al equipo de San Sebastián de La Gomera le tocó remar a contracorriente, por detrás del municipio de Herencia durante todo el programa y acumulando una buena dosis de nerviosismo a medida que se sucedían las pruebas.
En esos momentos de enorme tensión la grada azul volvió a marcar la diferencia empujando con sus gritos de ánimo, entusiastas aplausos y el Silbo Gomero a los participantes del equipo de San Sebastián. Como un concursante más, la grada sufrió y vitoreó como un solo corazón dejándose la piel y la voz en cada una de las pruebas.
“Los Troncos Locos” volvieron a girar en contra del equipo gomero, tal y como ya sucedió en su primer programa, aunque esta vez los canarios supieron resarcirse con “Los Pingüinos Matemáticos” ganando la prueba con un concursante y el padrino. Por otro lado, “La Patata Caliente” y el “Baloncesto en Pañales” volvieron a convertirse en las pruebas más favorables para los nuestros. Eso sí, esta vez no se ganó la “Carta Dorada” en “Los Súper Bolos”.
Por su parte, el equipo de Herencia supo mantenerse en la primera posición de la clasificación global desde la primera prueba, con una actuación magistral y digna de elogio, llegando a superar a los gomeros por 26 puntos a 20 en la penúltima prueba de esta semifinal.
Entonces tocó el turno de la última prueba del programa, “El Diccionario”. Sin duda, la prueba definitiva del Grand Prix puesto que permite sumar 3 puntos con cada acierto, pero cada error se castiga con la pérdida de otros 3 puntos.
El municipio de Herencia llegaba a la última prueba de esta semifinal con seis puntos de ventaja sobre San Sebastián de La Gomera.
Y llegó la remontada.
La alcaldesa, Angélica Padilla, acompañada por Lourdes Armas López, asesora cultural de San Sebastián, y Edu Soto lograron tres aciertos en “El Diccionario”, sumando 29 puntos frente a los 23 del municipio de Herencia, desatando la locura en una grada azul que tanto había sufrido durante el programa. Un auténtico final de infarto que convierte al equipo de La Gomera en finalista del Grand Prix 2025.
San Sebastián de La Gomera tiene una cita con Cubas de la Sagra, municipio de la Comunidad de Madrid, el próximo lunes 25 de agosto.