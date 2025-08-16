Tomás Sosa hace doblete ‘Jugando con Las Estrellas’

El Gran Maestro (GM) argentino de 27 años de edad Tomás Sosa se proclamó ayer campeón del Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’, celebrado desde la semana pasada en el Pabellón Roberto Estrello de Santa Cruz de La Palma.
La victoria del argentino es por partida doble, dado que también se impuso en el ‘blitz’ (modalidad de Ajedrez rápido) disputado el pasado miércoles.
Pese a que Sosa, segundo preclasificado, cogió el liderato en la segunda ronda para no abandonar el mismo hasta el final, su triunfo no ha estado exento de dificultades, a tal punto que ayer mismo tuvo que esforzarse en la última jornada contra el GM ucraniano Yuri Solodovnichenko para lograr el medio punto que le faltaba para llevarse esta octava edición del cada vez más pujante evento palmero.
Desempate
El segundo puesto ha sido para un viejo conocido por estos lares como es el Maestro Internacional (MI) hispano-venezolano Daniel Pulvett. Quien fuera campeón mundial juvenil para ciegos y deficientes visuales igualó los ocho puntos de diez posibles logrados por el argentino, pero como ya le pasó hace dos años en este mismo torneo, su peor desempate le relega al segundo puesto.
De los canarios, tanto el MI grancanario Omar García Blanco como los Maestros FIDE (MF) Alberto Hernández León y Deniman Mamani (palmero y tinerfeño, respectivamente) se colaron entre los 22 primeros, merecida recompensa a su espíritu combativo que les llevó a defender sus opciones con denuedo en la ronda final.
En tan selecto grupo figura también el veterano GM de origen croata afincado en las Islas desde hace lustros Bojan Kurajica, que a sus 77 años volvió a ser de los ajedrecistas preferidos por los aficionados y uno de los animadores del torneo.
En la intrahistoria de esta edición quedan la victoria de la palmera Isaura San Juan ante el GM islandés Hannes Stefansson y la preciosa partida del GM afincado en Catalunya Viktor Moskalenko sobre el MI chino Xinyang Nie.
Resta recordar que el Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con Las Estrellas’ cuenta en su octava edición con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Deportes y la empresa pública Sodepal, además de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bajo la organización del Centro Insular de Ajedrez de La Palma y la colaboración de la Federación Canaria de Ajedrez.