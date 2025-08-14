Una turista sin pelos en la lengua sobre sus “vacaciones infernales” en Tenerife: “Tres hospitales me rechazaron por ser británica”

Una turista británica habla sobre sus “vacaciones infernales” en Tenerife, después de que tres hospitales supuestamente le negaran la atención médica mientras sufría un episodio extremo de “diarrea del viajero”.
En una serie de vídeos publicados en su cuenta de TikTok, @kayholsav, la viajera describió cómo se vio prácticamente confinada en su habitación del hotel Marylanza, en Tenerife, tras sufrir un malestar estomacal por comer una ensalada que, según ella, “había sido lavada con agua del grifo”.
La diarrea del viajero, a menudo denominada “malestar estomacal vacacional”, es una dolencia común entre los turistas, a menudo se debe al consumo de alimentos contaminados o agua del grifo que pueden contener bacterias, virus o parásitos nocivos.
En un vídeo, reveló los espeluznantes detalles de su enfermedad y admitió que “preferiría que la arrastraran boca abajo por un arbusto” antes que tener que soportar una experiencia similar.
@kayholsav1 This has been one of the worst experiences of my life. I’ve been seriously unwell with traveller’s diarrhoea since arriving in Tenerife. I’ve had to call a doctor out, lost hundreds of euros, and spent most of the trip confined to my room. Definitely not the holiday I expected or needed. @TUI UK & Ireland 🤢🤮😷#tenerife #lasamericas #fyp #viral #canaryislands #lasamericastenerife ♬ original sound – Kay | Military Wife | Lifestye
“Llegué el viernes, cené en el hotel y, desde entonces, no puedo retener nada en mi organismo. Ahora es domingo y sigo sin poder retener nada en mi organismo”, confesó.
La creadora de contenidos reiteró que sigue una dieta vegetariana y que solo había consumido verduras frescas y pizza en el resort de cuatro estrellas, además de haber evitado el agua del grifo.
Kay añadió que sus síntomas eran tan graves que tuvo que llamar a un médico a su habitación de hotel, lo que le costó 100 €. Expresó su frustración al explicar que el médico le había advertido que estaba a unos dos días de ser ingresada en el hospital.
Sin embargo, en un vídeo posterior, afirma que tres hospitales locales de la isla la rechazaron por “ser una turista inglesa”. En un comentario, dice: “El problema no era solo la barrera del idioma, sino que fueron increíblemente despectivos y, sinceramente, me parecieron bastante racistas. Daba la sensación de que simplemente no querían ayudar. Por eso ahora siempre contratamos un seguro de viaje privado, porque las clínicas privadas te tratan con respeto y atienden a todas las nacionalidades, no solo a los locales. Por suerte, acabé en el hospital adecuado”.
Después de ingresar en un centro privado, compartió en otro vídeo los tratamientos que había recibido, como un gotero intravenoso, líquidos y antibióticos. Aunque admitió que su terrible experiencia fue “la más aterradora de su vida”, Kay se recuperó por completo y expresó su gratitud al “increíble” personal del hospital.
“Tenía una deshidratación grave y una infección estomacal muy fuerte. Me mandaron a casa con antibióticos, probióticos y otras cosas para el estómago”, añade. Decenas de usuarios acudieron a la página de Kay para compartir experiencias similares de intoxicación alimentaria en España y en el extranjero.
Una persona declaró: “Por esta razón, nunca jamás volveré a comer ensalada en el extranjero… ¿crees que la lavan con agua embotellada?”. Otra dijo: “¡Esto me pasó en Benidorm! Fui 10 días y estuve enferma 7, sin poder salir de la habitación y sin poder levantarme del baño. Lo siento mucho por ti, chica, es un infierno”.
En cuanto a su experiencia negativa con los hospitales de Tenerife, una persona comentó: “Todo el mundo recibe este trato en los hospitales públicos, incluso los residentes españoles. Por desgracia, los médicos son bastante desagradables en los hospitales estatales debido a las largas jornadas laborales y los salarios mediocres”.