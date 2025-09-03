Estas son las 3 mejores hamburguesas del Burger Fest Canarias

Santa Cruz de Tenerife acogió el pasado fin de semana una nueva edición del Burger Fest Canarias, un evento que reunió en la zona de Alameda a más de 20.000 personas. En esta iniciativa gastronómica-cultural tomaron parte 15 de los mejores restaurantes de hamburguesas de Canarias junto algunos de los mejores djs del circuito canario, además de los grupos de Ni 1 Pelo de Tonto y Serial Killers.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, valoró la alta afluencia y el éxito del festival, asegurando que “Santa Cruz se consolida como un punto de encuentro para la cultura y el ocio, atrayendo a miles de personas para disfrutar de nuestra ciudad”.
“Seguiremos apostando – afirmó Bermúdez- por este tipo de iniciativas que no solo enriquecen la oferta de ocio, sino que también impulsan la actividad económica y turística en la capital, dinamizando nuestros espacios urbanos”.
Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, destacó la importancia de estos eventos para revitalizar el corazón de la ciudad. “Nuestro objetivo es dinamizar el distrito con actividades de todo tipo y para todos los públicos”, apuntó la edil, que señaló que “el éxito de este festival confirma que la combinación de una buena oferta gastronómica, música de calidad y un ambiente festivo es la fórmula perfecta para llenar de vida la Alameda y sus alrededores, convirtiéndola en un epicentro de convivencia y disfrute para vecinos y visitantes”.
Concurso y oferta gastronómica
Como es tradición en cada edición, el Burger Fest Canarias organizó un concurso para premiar las mejores hamburguesas. El jurado, en colaboración con la promotora del evento, Beers, otorgó los siguientes premios: el primer lugar, dotado con 1.000 euros, fue para “Está Rico”; el segundo premio, con una dotación de 300 euros, recayó en “Fusión Burger”; y el tercer premio, de 100 euros, fue para “La Espuma”. Además, el público votó por su favorita, y el premio, de 150 euros, se lo llevó “Buen Rollito Food Truck de La Palma”.
El festival no solo ofreció una variada selección gastronómica de hamburguesas, sino que también incluyó una zona de cervezas del mundo con más de 20 grifos de marcas internacionales. También hubo un área especial dedicada a la cerveza artesanal, con una destacada representación de proyectos locales de las Islas Canarias.