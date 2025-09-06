ciencia

La Aemet trae malas noticias en relación al eclipse lunar total de mañana

En Canarias, además, el eclipse lunar estará condicionado
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que la abundante nubosidad prevista para este domingo 7 de septiembre podría complicar la observación del eclipse lunar total, un fenómeno que durante unos minutos teñirá de rojo la superficie del satélite y que popularmente se conoce como “luna de sangre”.

“En gran parte del país, las nubes impedirán una visión clara del eclipse”, señaló el organismo en un comunicado difundido a través de la red social X.

Horario del eclipse lunar

El evento astronómico tendrá lugar entre las 18:27 y las 21:56 (hora peninsular), alcanzando su fase más destacada a las 20:11. No obstante, la visibilidad será distinta según la zona geográfica.

En la mayoría de la península, así como en Baleares, Ceuta y Melilla, la luna aparecerá ya en plena fase total del eclipse, de modo que únicamente podrá contemplarse la parte final de ese proceso. En cambio, en el oeste de Galicia y en el Archipiélago canario, la totalidad habrá concluido antes de la salida de la luna, lo que permitirá ver únicamente los últimos instantes de la fase parcial.

