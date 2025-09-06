La Aemet trae malas noticias en relación al eclipse lunar total de mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que la abundante nubosidad prevista para este domingo 7 de septiembre podría complicar la observación del eclipse lunar total, un fenómeno que durante unos minutos teñirá de rojo la superficie del satélite y que popularmente se conoce como “luna de sangre”.
“En gran parte del país, las nubes impedirán una visión clara del eclipse”, señaló el organismo en un comunicado difundido a través de la red social X.
Horario del eclipse lunar
El evento astronómico tendrá lugar entre las 18:27 y las 21:56 (hora peninsular), alcanzando su fase más destacada a las 20:11. No obstante, la visibilidad será distinta según la zona geográfica.
En la mayoría de la península, así como en Baleares, Ceuta y Melilla, la luna aparecerá ya en plena fase total del eclipse, de modo que únicamente podrá contemplarse la parte final de ese proceso. En cambio, en el oeste de Galicia y en el Archipiélago canario, la totalidad habrá concluido antes de la salida de la luna, lo que permitirá ver únicamente los últimos instantes de la fase parcial.