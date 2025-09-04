Agatha Christie ‘te invita’ a resolver un asesinato en La Laguna: así puedes participar

‘Asesinato en el Leal’, la popular ruta teatralizada inspirada en las novelas de Agatha Christie regresa en su quinta temporada al Teatro Leal con una doble sesión matinal este domingo, 7 de septiembre, a las 10:30 y 12:30 horas. Las entradas pueden adquirirse en taquilla y en tickety.es.
El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, destaca “el éxito de una iniciativa cultural que siempre despierta el interés del público y nos acerca de una manera dinámica y muy entretenida a los rincones del principal escenario de nuestro municipio y su historia”.
Este juego de pistas, creado por el historiador Néstor Verona expresamente para Cultura de La Laguna, da a conocer la historia y los entresijos del espacio cultural, así como detalles de la vida del primer director del teatro lagunero, José González Rivero. La dinámica de la actividad permite elegir el desarrollo del encuentro, por lo que la trama y el paseo por las instalaciones dependerán de los participantes, quienes serán invitados a resolver un caso inspirado en los cuentos recogidos en ‘El enigmático Mr. Quin’, de Agatha Christie.
Agatha Christie en La Laguna
La visita cuenta con la participación de los actores Antonio Conejo, Eduardo Feria y la actriz Sigrid Ojel. De la mano de sus personajes, la ciudadanía podrá adentrarse en un espacio patrimonial y acceder a zonas como los camerinos o el ‘backstage’, permitiéndoles conocer cómo se articulan los espectáculos.
Debido a la alta demanda y con el objetivo de ampliar la actividad a un público más familiar, durante esta quinta temporada se programarán dobles sesiones y pases en horario de mañana. Agotando continuamente las entradas, incluso durante la pandemia, ‘Asesinato en el Leal’ se ha convertido en el único espectáculo de teatro inmersivo que se mantiene estable en una programación cultural en Canarias.