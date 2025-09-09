Unas ovejas obligan a suspender la actividad en un campo de fútbol de Tenerife

Unas ovejas, un campo de fútbol de Tenerife y las actividades suspendidas. Aunque parezca que nada de esto tiene demasiada relación es lo que ha ocurrido hoy en Tegueste. El motivo, preservar la seguridad y la higiene de los niños y niñas que usan esta instalación.
Deportes Cope Tenerife ha indicado que el CDA FB Tegueste ha enviado un comunicado a todos los padres y padres de sus deportistas para comunicar que la actividad en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Los Laureles ha quedado suspendida en el día de hoy después de que unas ovejas se colaran en el terreno de juego, defecando en el mismo.
“Les informamos que en el día de hoy, martes 9 de septiembre de 2025, las instalaciones permanecerán cerradas por circunstancias ajenas a la actividad deportiva”, reza el escrito: “Durante el fin de semana y el día festivo de ayer, lunes, se produjo la entrada de ovejas desde los alrededores a la instalación, lo que obliga, por motivos de higiene y seguridad, a realizar una limpieza completa de todas las zonas, incluido el césped”.
Tras las labores de limpieza llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Tegueste, mañana este este campo de fútbol de Tenerife recobrará su actividad normal.
