Canarias registra las 7 temperaturas más altas de España este sábado

Canarias ha encabezado este sábado, 20 de septiembre, el registro de temperaturas máximas en España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En total, siete de las diez cifras más altas se midieron en estaciones meteorológicas de la provincia de Las Palmas. La mayor marca se alcanzó en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), con 38,6 grados a las 14.10 horas.
Le siguieron Puerto Gran Tarajal (Fuerteventura), con 38 grados a las 12.20 horas, y el Aeropuerto de Lanzarote, con 37,7 grados a las 12.10 horas.
También destacaron los 37,3 grados de Maspalomas (Gran Canaria) a las 13.20 horas, los 37,1 grados del Aeropuerto de Fuerteventura a las 14.10 horas y los 37 grados en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) a las 12.00 horas.
El listado de la Aemet lo completaron Écija (Sevilla) con 36,3 grados, el Aeropuerto de Gran Canaria con 36,2 grados a las 11.50 horas, Montoro (Córdoba) con 36,2 grados y Fuente Palmera (Córdoba) con 36,1 grados.
Noches tórridas con temperaturas históricas
La pasada madrugada también estuvo marcada por el calor en el Archipiélago. En el Puerto de Mogán (Gran Canaria) se alcanzaron 34 grados a la 01.00 horas, mientras que en Güímar (Tenerife) se registraron 33 grados, cifras que superan los registros habituales para un mes de septiembre.
Llega la deseada baja de temperaturas
Para este domingo, la previsión de la Aemet indica cielos poco nubosos, salvo en las islas de mayor relieve, donde tenderán a nubosos por la tarde. La calima comenzará a remitir, aunque será más significativa en la provincia occidental.
Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con máximas de 29 grados en Gran Canaria y mínimas de 21 grados en El Hierro.
El viento soplará flojo a moderado de componente norte, girando a nordeste a lo largo del día, con intervalos de fuerte en zonas del noroeste y sureste.
La Aemet prevé desactivar este domingo los avisos amarillos por temperaturas máximas y polvo en suspensión que han estado en vigor durante la semana en el Archipiélago.